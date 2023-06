Ab in den Urlaub!

jW

Auch wenn ein Urlaub im Ausland für viele Menschen inzwischen kaum noch erschwinglich ist, gehört wegfahren zum Sommer einfach dazu – sei es zum Campingausflug oder zum Wochenende am See. Und gerade Urlaubszeit ist nicht nur Lesezeit, sondern bietet auch gute Gelegenheiten, sich auf etwas Neues einzulassen, den Alltag und Gewohnheiten zu überdenken. Warum nicht also das Onlineaktionsabo der Tageszeitung junge Welt ausprobieren und alle Vorteile der digitalen jW kennenlernen?

Trotz der Vorzüge der jungen Welt in Schwarzweiß auf Papier – und manchmal farbig! – hat das online Lesen viele Vorteile: kein Kampf mit den Seiten bei Wind am Strand, noch zu lesende Zeitungen müssen nicht im Wanderrucksack mitgeschleppt werden, keine zerknautschten Ausgaben in den Fahrradtaschen. Auch wer sich mit aufgesparten Themaseitenartikeln auseinandersetzen möchte, hat so eine gute Gelegenheit, mit dem Onlineaktionsabo im reichhaltigen Angebot der jungen Welt zu schmökern. Bis 1997 lässt sich mit dem Onlinezugang auf das jW-Archiv sowie auf alle früheren Beilagen zugreifen. Auch im Gespräch mit Freunden, Familie und Kollegen stellt das Onlineabo eine nicht zu unterschätzende Bereicherung dar. In der politischen Diskussion reicht eine kurze Suche auf jungewelt.de aus, um auf alle Fakten zuzugreifen. Per Mail, Twitter oder Facebook können Artikel geteilt werden, besonders spannende Texte lassen sich dank der Lesezeichenfunktion für später speichern. Besonders praktisch: Die jW-Ausgabe im PDF-Format wird per E-Mail-Abo direkt an Sie gesendet und kann schon am Abend gelesen werden, bevor die Zeitung am nächsten Tag gedruckt erscheint.

Drei Monate lang begleitet Sie das Abo durch den Sommer und ist dabei mit 18 Euro unschlagbar günstig. Es läuft automatisch aus, muss also nicht abbestellt werden. Wir möchten Sie nur gerne anrufen, wenn Ihr Abonnement beendet ist, um Ihre Meinung zum Onlineabo zu erfahren.

Testen Sie noch heute das Onlineaktionsabo der Tageszeitung junge Welt! Auch wenn Sie bereits die junge Welt im Printformat abonniert haben, bietet sich das Onlineabo für Sie an, denn in Kombination kosten Sie beide Aboformen nur 7,10 Euro mehr im Monat.