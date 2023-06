Nachschlag: Ossis und Ösis

Geller/nordpool/imago Gibt’s auch noch nach dem Ende der DDR: Arbeit im 1984 fertiggestellten Konverterstahlwerk in Eisenhüttenstadt

Los geht’s mit ein paar erbärmlichen Versuchen von Schauspielern, Sächsisch zu sprechen, aber dann herrscht charmante österreichische Mundart vor. Zum Vergnügen wird der Film durch Darstellerin Adele Neuhauser, die, sonst als »Bibi« in den Wiener »Tatorten« zum Tragen von hässlichsten Parkas und Jeans verdammt, hier in Seide, Nerz und Klunkern glänzen kann. Rudolfine Steindling alias »Rote Fini« war KPÖ-Mitglied und später Geschäftsführerin der Novum GmbH, über die die DDR Außenhandel mit dem Westen trieb. Geldbündel und -koffer sollen zeigen, dass es um viiiel Geld ging, welches die Treuhand später mehrmals erfolglos zu erbeuten versuchte. Dank »Finis« Vermittlung baute die österreichische Voest Alpine das Konverterstahlwerk in Eisenhüttenstadt, obwohl sich auch japanische, schwedische und BRD-Firmen angeboten hatten. Ein weiterer Coup wäre beinahe Robotron Meiningen geworden, wohin die westlichen Komponenten für eine Festplattenproduktion zwischen Schuhen und Weinflaschen geschmuggelt wurden. Das Ende der DDR kam leider dazwischen. (iho)