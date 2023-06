Nach Vorfall: Nagel trifft sich mit Polizeichef

Leipzig. Nach einer Polizeimaßnahme gegen die sächsische Landtagsabgeordnete Juliane Nagel (Die Linke) bei einer Demonstration am Donnerstag in Leipzig hat es am Freitag ein Gespräch Nagels mit dem Leipziger Polizeipräsidenten und dem sächsischen Innenminister gegeben. Die Runde sei auf Initiative des Polizeichefs René Demmler zusammengekommen, sagte ein Polizeisprecher. Es habe eine »sachliche und zugleich kritische Auseinandersetzung« gegeben. Nagel hatte eine Demo zum Kindertag mit rund 170 Teilnehmerinnen und Teilnehmern angemeldet. Die Abgeordnete wurde dabei kurzzeitig von Polizisten festgesetzt. Den handelnden Beamten sei sie unbekannt gewesen. Nachdem ihre Identität festgestellt worden sei, habe man Nagel wieder entlassen. (dpa/jW)