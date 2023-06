Berlin kauft Radpanzer für Ukraine

Flensburg/Berlin. Die Bundesregierung hat mit der Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG) einen Vertrag über die Lieferung von 66 »geschützten Truppentransportern« abgeschlossen, sagte eine Sprecherin des Bundesverteidigungsministeriums am Freitag in Berlin. Die Neufahrzeuge sollen an die Ukraine geliefert werden. Wann die FFG-Radpanzer geliefert werden, ist nicht bekannt. Der Kaufpreis wurde nicht kommuniziert. (dpa/jW)