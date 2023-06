»Der Kampf um Lützerath war nicht umsonst«

Jochen Tack/imago Anwohnende und Aktivisten wollen nicht tatenlos zuschauen. Tagebaukante von Garzweiler II (7.10.2022)

Ihr Bündnis hat in dieser Woche zu Demonstrationen und Protestaktionen in Düsseldorf sowie auf einer Landstraße nahe dem Braunkohletagebau Garzweiler II des Energiekonzerns RWE aufgerufen. Was ist der Anlass dafür?

Die Landstraße L 12 zwischen Keyenberg und Holzweiler soll abgebaggert werden, obwohl die Kohle darunter gar nicht für die Energiesicherheit gebraucht wird. Nach geltendem Recht darf RWE die Straße bis 2025 zerstören, darauf beruft sich die Landesregierung von CDU und Bündnis 90/Die Grünen. Tatsächlich geht es dem Kohlekonzern nur um 50 bis 600 Meter davon. Ob das verhältnismäßig ist, wenn dadurch die gesamte Infrastruktur zerstört wird, ist fraglich. Ich lebe in Holzweiler, einem vom Kohleabbau verschonten Ort. Wenn die Landstraße abgebaggert wird, bedeutet das lange Umwege zum Kindergarten, Bäcker, Freunden und Familienmitgliedern. Der Tagebau hat uns seit Jahrzehnten ständig Lebensqualität genommen. Es war hart, zu erleben, wie das nahegelegene Lützerath Anfang des Jahres trotz des Widerstandes dagegen zerstört wurde. Mittlerweile ist der Ort im Tagebauloch verschwunden, während in Immerath, einem Ort in der Region, dessen Abriss seit 2018 zugunsten des Tagebaus Garzweiler begann, gar nicht gebaggert wurde. Das zeigt: Es geht nicht nur um die darunter liegende Kohle, sondern um eine Machtdemonstration.

Dabei macht der Konzern für die ihm genehmigte Ausweitung der Kohlegrube auch nicht vor Windkraftanlagen halt.

Die Landesregierung und RWE wollen am Tagebau Garzweiler II noch 280 Millionen Tonnen Kohle abbaggern. Dafür sollen neben der Landstraße L 12 tatsächlich sieben Windräder abgerissen werden. So ist die 1,5-Grad-Grenze (völkerrechtliche Verpflichtung der Staaten zur Beschränkung der Erderwärmung, jW) nicht einzuhalten. Wir protestieren gegen den zwischen der Landesregierung und dem Konzern am Mittwoch abgeschlossenen Reviervertrag. Ohne Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger soll er den Strukturwandel einleiten: Zwar soll der Kohleausstieg 2030 sein, jedoch soll weder weniger Kohle abgebaut, noch weniger CO2 ausgestoßen werden. Nur schneller soll es passieren.

Wie geht es nach der Zerstörung von Lützerath und der Niederschlagung des Widerstandes dort weiter?

Ein Bündnis aus Fridays For Future, BUND NRW, »Alle Dörfer bleiben« und kirchlichen Organisationen demonstriert für eine neue Braunkohleleitentscheidung. Der Deal zwischen der Landesregierung und dem Konzern ist weder klima- noch sozialpolitisch sinnvoll. Die Bevölkerung darf Wünsche äußern, aber sie werden nicht erfüllt. RWE lässt auch in geretteten Dörfern Häuser leer stehen und vermietet sie nicht. Wenn das so weitergeht, wird der Zahn der Zeit an ihnen nagen, sie werden verfallen. Es wirkt, als will man den verbliebenen Bewohnern das Leben schwer machen, damit sie die Dörfer verlassen und dass alles in Abhängigkeit von einem Konzern passiert.

Wie groß ist der Rückhalt in der Bevölkerung für Ihre Proteste über die von Enteignungen und Zerstörung ihrer unmittelbaren Umgebung bedrohten Menschen hinaus?

Die Bevölkerung ist in dieser Frage gespalten, viele sind zermürbt. Wir brauchen einen langen Atem, um weiterhin widerständig zu sein.

Eine Protestaktion auf der L 12 findet vermutlich weniger Aufmerksamkeit bei den politisch Verantwortlichen, als Aktionen vor der Konzernzentrale, vor der Staatskanzlei oder gar dem Kohlebagger. Wie sehen Sie das?

Wir haben am 14. Mai am Tagebau mit etwa 500 Leuten demonstriert und eine Menschenkette gebildet. Seit Donnerstag geht es um den Erhalt der Verbindungsstraße, die nun, wie es heißt, von RWE in Anspruch genommen – also zerstört – werden soll. Für diesen Samstag planen wir eine Kulturnacht. Die Landesregierung muss endlich klare Ziele formulieren: Müssen aus dem Tagebau Garzweiler überhaupt noch Tonnen Kohle gefördert werden? Ministerpräsident Hendrik Wüst von der CDU und die Grünen-Landeschefin Mona Neubaur wissen genau, dass sich Widerstand regt. Zwar ist der Kampf um Lützerath verloren, er war aber nicht umsonst. Zwar hatten wir mitansehen müssen, wie ein Ort nach dem anderen verschwindet, verbunden mit Lärm, Staub und fehlender Infrastruktur; haben aber erlebt, dass wir mit dem Kampf gegen die Umweltzerstörung nicht allein sind.