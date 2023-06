Morden für eine »Freie Ukraine«

IMAGO/NurPhoto Erinnern an den Genozid in Krakow im Juli 2022

Am 2. Februar 1943 kapitulierten in Stalingrad die letzten Soldaten der 6. Armee der Wehrmacht. Auch in der noch deutsch besetzten Ukraine verstanden die dortigen Kollaborateure rasch, was die Stunde geschlagen hatte: Die Kriegspartei, an die sie sich bisher in der letztlich enttäuschten Hoffnung gehalten hatten, für ihre Mitwirkung an der Besatzungsherrschaft einschließlich der Beteiligung an der Judenvernichtung mit einer »freien Ukraine« belohnt zu werden, war auf dem absteigenden Ast. Es stand jetzt an, für die Nachkriegszeit zu planen.

Das größte faktische Problem für den Traum der ukrainischen Nationalisten von der »Ukraine der Ukrainer« war – damals wie auch noch heute – die multiethnische Besiedlung des Landes. Die eine Gruppe, die dieser Vision im Weg stand, war mit dem Abschluss der Judenvernichtung nicht mehr vorhanden. Ukrainer hatten sich ohne erkennbare Bedenken daran beteiligt: Die aus ihren Reihen rekrutierte »Hilfspolizei« eskortierte festgenommene Juden zu den Mordstätten, in vielen Fällen kam es auch zu spontanen Pogromen von ukrai­nischer Seite, bei weitem nicht nur in Lwiw, wo die Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN) den einziehenden Deutschen mit einem dreitägigen Pogrom, bei dem etwa 8.000 Juden ermordet wurden, sozusagen ein Begrüßungsgeschenk gemacht hatte. Im Antisemitismus unterschieden sich die ukrai­nischen Nationalisten nicht von ihren deutschen Paten.

»Unukrainische Elemente«

Blieb noch eine andere nichtukrainische Bevölkerungsgruppe, die den militanten Ukrainern im Weg war: die Polen. Nach einer deutschen Schätzung machten sie 1942 etwa ein Siebtel der in der Westukraine lebenden Menschen aus. Schon eine Woche nach der Kapitulation in Stalingrad kam es zu einem ersten kollektiven Massaker in der Ortschaft Parosla Pierwsza im Kreis Rowno (Rivne): Eine Abteilung der im Herbst 1942 gegründeten »Ukrainischen Aufstandsarmee« (UPA) umzingelte den Ort und ermordete sämtliche 173 Einwohner. Den Angreifern kam hier wie in anderen Fällen zugute, dass sich die Dörfer in der Ukraine in polnische und ukrainische unterschieden. Die polnischen waren zumeist von sogenannten Militäransiedlern bewohnt, das heißt, von Leuten, die nach ihrem Kriegsdienst in der polnischen Armee mit einem Stück staatlichen Landes ins Zivilleben entlassen worden waren. Sie standen mit der zahlenmäßig weit überlegenen ukrainischen Nachbarschaft in Konkurrenz um den knappen Boden, wurden aber vom polnischen Staat der Vorkriegszeit bevorzugt, insbesondere bei den wenigen Maßnahmen zur Landreform durch Parzellierung bank­rott gegangener Rittergüter. Ukrainische Bauern gingen dabei leer aus. Die Grundlage für einen soliden Hass der Ukrainer auf die Polen hatte also die polnische Staatsmacht selbst geschaffen.

Eine Woche nach dem ersten Massaker begann in einem Dorf im Bezirk Lwiw eine einwöchige geheime Führungstagung der Bandera-Fraktion der OUN. Stepan Bandera selbst war dort nicht anwesend, er war zwischen September 1941 und 1944 in Sachsenhausen interniert: unter vergleichsweise komfortablen Bedingungen zwar, aber doch von den Nazis vorübergehend aus dem Spiel genommen. Er ist also nicht persönlich für die Morde an der polnischen Bevölkerung verantwortlich zu machen, politisch aber durchaus, weil er seine Organisation auf die physische Vernichtung »unukrainischer Elemente« hin orientiert hatte. Auf dieser III. Konferenz der Führung der OUN-B vom 17. bis 23. Februar 1943 wurde der politische Beschluss gefasst, das zu erwartende Machtvakuum nach dem Abzug der deutschen Besatzer zu nutzen, um eine unabhängige Ukraine auszurufen, und um das zu erleichtern, vorher die polnische Minderheit zu vertreiben beziehungsweise zu ermorden. Ab März begann die massenhafte Desertion der ukrainischen Hilfspolizisten aus den deutschen Diensten, parallel mehrten sich die antipolnischen Pogrome in der ganzen Region. Die Zahl der Opfer ging oft in die Hunderte. Das Frühjahr 1943 war gewissermaßen die Generalprobe, im Juni gab der regionale Chef der OUN in der Provinz Wolynien, Dmitro Kljatschkiwskij, den expliziten Befehl zum Losschlagen: »Wir sollten eine große Liquidierungsaktion gegen das polnische Element durchführen. Nach dem Abzug der deutschen Truppen ist der günstige Moment auszunutzen, um die gesamte männliche polnische Bevölkerung zwischen 16 und 60 Jahren zu liquidieren. (…) Wir dürfen diesen Kampf nicht verlieren und müssen um jeden Preis die Kräfte Polens schwächen. Polnisch besiedelte Dörfer in Waldgebieten oder an Waldrändern müssen völlig zerstört werden.«

Oft fanden die Morde an Sonntagen statt, wenn die Täter wussten, dass sich die örtlichen Polen in den katholischen Kirchen zum Gottesdienst versammeln würden. Dann wurden die Kirchen umzingelt und angezündet, Fliehende mit allem, was Bauern zur Verfügung stand – oft Äxte und Sensen –, massakriert, vorher oft auf drastischste Weise misshandelt. Der Höhepunkt war der »Blutsonntag« am 11. Juli 1943, als in einer koordinierten Aktion gleichzeitig 99 polnische Siedlungen angegriffen und nach Tötung der Bewohner zerstört wurden. Nachbarschaftliche Hilfe für gefährdete Polen gab es in Einzelfällen, sie wurde aber von der OUN als »Verrat an der ukrainischen Sache« geächtet und geahndet.

Der polnische Widerstand war von dem Beginn der Mordaktion offenbar völlig überrascht und hatte kaum Kapazitäten, um die Angriffe abzuwehren. Die deutschen Besatzungsbehörden hatten in dieser Zeit schon andere Sorgen, obwohl es aus der Memoirenliteratur polnischer Autoren Hinweise dafür gibt, dass sie sich in einigen Fällen darum bemühten, den Polen zumindest eine geordnete Evakuierung ins »Generalgouvernement« zu ermöglichen, weil sie Ruhe im Hinterland brauchten. Insgesamt wurden allein im Juli 1943 17.000 polnische Bewohner von 530 Dörfern und Ansiedlungen ermordet. In einigen Fällen verschob der ukrainische Untergrund Angriffe auf polnische Dörfer in den Herbst, damit die Todeskandidaten noch die Ernte einbringen und die Ukrainer anschließend die Feldfrüchte übernehmen konnten. Das Land ermordeter Bauern verteilte die UPA an ukrainische Bauern, denen sie wieder Privateigentum an Grund und Boden zusicherte.

Zu einer letzten Welle von antipolnischen Angriffen kam es in Wolynien um die Weihnachtstage 1943, danach verlegte die UPA ihre Anschläge auf die südlich angrenzenden Gebiete des Karpatenvorlands, wo sie bis zur Befreiung der Region durch die sowjetische Armee im Sommer 1944 wütete. Insgesamt fielen den »ethnischen Säuberungen« der ukrainischen Nationalisten mindestens 50.000 Polinnen und Polen zum Opfer.

In der Literatur wird als begünstigendes Moment für die Bereitschaft der Ukrainer zum Mord an polnischen Nachbarn die allgemeine Verrohung im Zuge der deutschen Besatzungsherrschaft und der Umstand angeführt, dass viele der ukrai­nischen Täter den Völkermord in deutschen Diensten an den Juden »eingeübt« hätten. Das ändert aber nichts daran, dass die Anführer des ukrainischen Nationalismus schon Jahre vor dem Krieg ideologische Anleihen beim italienischen und deutschen Faschismus gemacht und ihre ethnischen Vernichtungsphantasien offen proklamiert hatten. Der ukrainische Faschismus war nicht nur ein Tochtergeschwür des deutschen, sondern er hatte seine eigenen, örtlichen Wurzeln.

Störende Erinnerung

Die Erfahrung des antipolnischen Terrors war im Nachkriegspolen verständlicherweise äußerst präsent. Sie führte dazu, dass die Behörden der Volksrepublik sehr gern die westlich der neuen Grenze verbliebenen Ukrainer im Rahmen eines »Bevölkerungsaustausches« in die Sowjetukraine abschoben und diejenigen, die dieses »Angebot« ablehnten, ab 1947 zwangsweise aus ihren Wohngebieten aussiedelten und über die ehemals deutschen Gebiete verteilten. Die einst ukrainischen Dörfer im Gebirgszug der Bieszczady im Südosten Polens, ihre verfallenen Kirchen und Friedhöfe, sind heute gespenstische Hinterlassenschaften eines Genozids, über den im offiziellen polnischen Diskurs nur ungern gesprochen wird. Daran zu erinnern, gilt heute als »Unterstützung für russische Desinformation«. Als Ende Mai 2023 der Sprecher des polnischen Außenministeriums vom ukrainischen Staatschef Selenskij eine Entschuldigung für die Massaker von Wolynien verlangte, wurde er mit sofortiger Wirkung suspendiert. Was nicht ins Narrativ der »guten« Ukraine passt, wird selbst im Land der Opfer plattgemacht.