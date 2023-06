Neues Gesetz in Spanien in Kraft

Madrid. In Spanien ist am Donnerstag das Gesetz über Sexual- und Reproduktionsgesundheit in Kraft getreten. Es ermöglicht unter anderem das Fernbleiben von der Arbeit bei Regelschmerzen. Die von der linken Regierung beantragte Neuerung war im Februar vom Parlament gebilligt worden. Damals waren im Rahmen des Gesetzes weitere Neuregelungen beschlossen worden. Ab sofort sind etwa auch Schwangerschaftsabbrüche sowie die Änderung des Geschlechtseintrags von transgeschlechtlichen Personen leichter durchzuführen. Um »menstruationsfrei« machen zu können, benötigen Beschäftigte allerdings jedes Mal ein ärztliches Attest. Die Dauer der Freistellung von der Arbeit hängt laut Gesetz davon ab, wie stark die Schmerzen sind und wie lange sie anhalten. Die Kosten werden vom Staat übernommen. (dpa/jW)