Perspektivwechsel notwendig

Sebastian Gollnow/dpa Oft bleibt es nicht bei zerbrochenem Geschirr: Partnerschaftsgewalt gegen Frauen

Beziehungsgewalt gegen Frauen hat nicht selten ihren Ursprung in Traumata, die Täter aufgrund eigener Gewalterfahrungen in der Kindheit mit sich tragen. Dieser Zusammenhang sei statistisch erwiesen, präzisierte Linda Conradi vergangene Woche gegenüber junge Welt. »Aus der Praxis wissen wir, dass der größte Teil der gewaltausübenden Männer in der Kindheit Gewalt erlebt hat.« Die Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit Häusliche Gewalt erklärte weiter, dass dabei nicht nur »die Wahrscheinlichkeit sowohl Gewalt auszuüben, als auch von Gewalt betroffen zu sein« steige. Allerdings ist das keine Zwangsläufigkeit: Nicht jede Person, die Gewalt erlebt hat, wird gewalttätig.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft ist ein Dachverband für Einrichtungen, die mit Gewaltausübenden arbeiten, meist Männer, aber auch Frauen. Der Standardprogramm »sieht mehrere Gruppensitzungen vor, in dem die Männer sich mit ihrem Gewaltverhalten und dessen Folgen auseinandersetzen und gewaltfreie Handlungsstrategien erlernen«, so Conradi. Dabei müssen sie Frauen- und Männerbilder sowie mögliche eigene Opfererfahrungen reflektieren. Das Gruppensetting helfe den Teilnehmenden, »ihr eigenes Verhalten und dessen Auswirkungen zu hinterfragen«. Aufgabe der Beratung sei es vor allem, dass die Betroffenen Verantwortung für das eigene Handeln übernehmen. Eine Rolle spielen dabei bestimmte Vorstellungen von Männlichkeit: »Männer, die Gewalt gegenüber ihrer Partnerin ausüben, haben Angst, dem Verhältnis zu ihr nicht gewachsen zu sein«, erklärt Conradi. Die Vorstellung, für die Partnerin verantwortlich zu sein, führe dazu, dass sie die Beziehungen bestimmen »und notfalls auch kontrollieren« wollen.

Diese Arbeit mit Tätern, oft direkt von Gerichten oder Jugendämtern angeordnet, möglich aber auch für Freiwillige mit Gewalttendenzen, hat offenbar Erfolg. »Studien zeigen, dass Täterarbeit das Rückfallrisiko senkt«, schreibt das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben auf der Webseite des Hilfetelefons Gewalt gegen Frauen. Ein Link mit Beratungsstellen soll wohnortnah Hilfe anbieten – wie sehr diese Angebote ausreichend sind, bleibt offen. Erläutert wird nur, dass die Finanzierung dieser Täterarbeit in manchen Bundesländern von Gewaltausübenden selbst getragen werden muss.

Eine Anfrage von jW, ob diese Arbeit, die das Risiko von Gewalterfahrungen von Frauen senkt, vermehrt finanziert wird, blieb unbeantwortet. Ebenso die Frage nach ausgeweiteter Forschung in diesem Bereich. Und das, obwohl schon 2019 in dem oben genannten Text konstatiert werden musste: »Wie erfolgreich Täterarbeit im Bereich häuslicher Gewalt ist, ist bisher wenig erforscht.« Da wundert auch nicht die Aussage einer Sprecherin des Hilfetelefons »Gewalt gegen Frauen« gegenüber jW: »Unser Auftrag ist es, Frauen, die von Gewalt betroffen sind, Menschen in deren sozialem Umfeld sowie Fachkräfte zu beraten. Männer gehören nicht zu unserer Zielgruppe«. Für gewaltbetroffene Männer gibt es eine andere Hotline.

Für Gewaltausübende, die aus dieser Spirale aussteigen wollen, gibt es keine Hotline. Erschwerend kommt hinzu, dass die wenigen Programme, die es für sie gibt, teils selbst finanziert werden müssen. In Spanien fließen zwar mehr Geld und Ressourcen in den Bereich Frauenschutz, aber auch dort fehlt der Ansatz, gewalttätigen Männern »zu helfen« ihr Verhalten zu ändern. Tätern als frühere Opfer zu begegnen, kann eventuell ein Anfang vom Ende der Gewaltspirale werden.