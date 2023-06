Alles beim alten

Westend61/imago Morgens, mittags, abends: Erste Ansprechperson in der Familie bleibt die Mutter

Den Kindern kurze Hosen für den Sommer kaufen, ihre Verabredungen organisieren und dran denken, dass man noch ein Geschenk für Opa braucht – diese und viele weitere organisatorische Aufgaben übernehmen in heterosexuellen Beziehungen vor allem Frauen. Darin sind sich die Geschlechter einig, so eines der Ergebnisse der sogenannten Vermächtnisstudie 2023, die vergangene Woche in Berlin vorgestellt wurde. Sie ist seit 2015 ein gemeinsames Projekt von Zeit, dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) und dem Institut für angewandte Sozialwissenschaften (Infas). Jede Studie hat sich unterschiedlichen Schwerpunkten gewidmet, die vierte und jüngste Erhebungswelle ging der geschlechtlichen Rollenverteilung nach, egal ob bei beruflichen oder privaten Entscheidungen und auch bei der Frage, wie diese einander bedingen.

Die organisatorische Sorgearbeit, also den Überblick über die privaten, anstehenden Aufgaben zu behalten, wird mittlerweile oft als Mental Load bezeichnet und damit auch quantifizierbar gemacht. Es wird anerkannt, dass diese kognitive Arbeit eben genau das macht: Arbeit. Dabei macht die Studie sichtbar, dass vor allem die täglichen Aufgaben nicht nur organisatorisch, sondern auch ausführend in der Hand von Frauen liegen. Von 21 abgefragten Aufgaben wurden lediglich drei genannt, die überwiegend in der Verantwortung von Männern liegen: Reparaturen, Handwerker, Finanzen – Dinge also, die nicht alltäglich zu bewerkstelligen sind. Trotzdem gehen Männer häufiger als Frauen davon aus, dass die mentale Arbeit in der Beziehung fair verteilt sei.

So erklärt sich auch, dass insbesondere gut ausgebildete junge Frauen heutzutage wieder vor der Entscheidung stehen, entweder Kinder zu bekommen oder ungehindert ihre beruflichen Ziele verwirklichen zu können. »Nach den Erfahrungen in der Pandemie mit einem extremen Mental Load gilt den jungen Frauen anscheinend die Erwerbsarbeit als der Ort, wo sie einigermaßen gleichberechtigt leben können«, erläuterte dies WZB-Präsidentin Jutta Allmendinger bei der Vorstellung in Berlin. Und das hat Folgen. »Wir sehen zum ersten Mal, dass die Bedeutung von Kindern bei den Befragten sinkt.« Und so geben zwar immer mehr Männer und Frauen an, eine gleichberechtigte Partnerschaft anzustreben, in der die Lasten gleichmäßig verteilt sind, allerdings erwartet etwa die Hälfte der Befragten negative Karriereauswirkungen für Väter, die in Elternzeit gehen. Im vergangenen Jahr haben nach Angaben des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung gerade mal zehn Prozent der Väter Elternzeit genommen, die länger als zwei Monate andauerte. Dieser Zeitraum muss genutzt werden, damit Elterngeld für 14 Monate bezogen werden kann, ansonsten verfällt der Anspruch auf den längeren Bezug und endet nach einem Jahr.

Angesichts der Ergebnisse der Studie wirkt das Grußwort, das Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) anlässlich der Vorstellung der Vermächtnisstudie den Organisatoren schriftlich hat zukommen lassen, geradezu zynisch. Er betont, dass Politik den Rahmen setzen müsse, damit Gleichberechtigung gelingen könne, und nannte als Beispiel dafür den Ausbau der Kinderbetreuung in Kita und Grundschule. Dabei lässt er völlig außer Acht, dass etliche Betreuungsplätze nur theoretisch zur Verfügung stehen, weil kein Personal gefunden werden kann, das diesen verantwortungsvollen Beruf zu den derzeit herrschenden Konditionen ausübt. Die Tarifrunde des öffentlichen Dienstes wäre eine gute Möglichkeit für die Bundesregierung gewesen, solche Sonntagsreden mit Leben zu füllen – diese Chance wurde jedoch von den Verantwortlichen vertan.