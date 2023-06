Kampf um Landrechte

Amanda Perobelli/Reuters Protest gegen Enteignung: Angehörige der Guarani blockieren Autobahn bei São Paulo (30.5.2023)

Brasiliens indigene Völker sind aufgebracht. Am Dienstag und Mittwoch beschloss das Parlament in Brasilia zwei Gesetzesvorhaben, die ihre Rechte auf Landbesitz beschneiden und auch dem Umweltschutz den Boden entziehen würden (siehe Seite 7). Aus Protest gegen den von der Rechten vorangetriebenen Vorstoß besetzten Angehörige des indigenen Volks der Guaraní am Dienstag eine Hauptverkehrsstraße bei São Paulo (Foto). Sie errichteten brennende Barrikaden aus Autoreifen und schossen mit Pfeil und Bogen auf die Einsatzkräfte, die sie mit Wasserwerfern und Tränengas attackierten, wie AP am Mittwoch berichtete. Auch an anderen Orten wie in der Hauptstadt Brasília wurde gegen den Versuch der ­Agrarlobby in Brasilien demonstriert, die von Präsident Luís Ignacio Lula da Silva seit seinem Amtsantritt eingeleiteten Regelungen wieder zu kippen, mit denen der Schutz der Indigenen und der Umwelt verbessert werden soll. (jW)