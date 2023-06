Im Rahmen der Möglichkeiten

Nicole Marianna Wytyczak Florentina Holzingers Show »Ophelia’s Got Talent«: »Hier steht das Wasser, hier steht der Mensch« (»Hamlet«)

Man könnte auch gleich damit beginnen, wie es ist, sich einen Rahmen zu basteln, damit irgend etwas oder irgend jemand überhaupt auftreten kann. Damit beginnen, wie etwas ankommt oder abgeht, ein Brief, eine Botschaft, ein Paketbote oder eine Schauspielerin. So wie Cara-Maria Nagler in der Doppelrolle als Ophelia und Gertrude im Dessauer »Hamlet« in der Inszenierung von Philipp Preuss erst mal über den Tisch geht – genauer, über die zum Laufsteg umfunktionierte Festbankettafel –, um sofort loszukeifen, zu kreischen, zu zetern. In so einem Augenblick möchte man am liebsten auch sofort aufstehen und gehen, weil man sich ja denken kann, dass da noch mehr ziellos gekreischt, gekeift, gekichert und gesabbelt werden wird und dies zudem mit der später mehrfach lautstark erhobenen Forderung nach »mehr Inhalt und nicht soviel Rhetorik«. Sprich, wir akzeptieren die Spielregel schon lange nicht mehr, »also brüllen wir« (Programmheft).

Mit der»Hamlet«-Inszenierung des Anhaltischen Theaters Dessau fand das 60. Theatertreffen an Pfingsten seinen Abschluss. 18 Tage hatte es gedauert, gute 65 Veranstaltungen umfasste es, 19.000 Zuschauer kamen. Eine neue Leitung des Theatertreffens und eine neue Intendanz der Berliner Festspiele waren nebenbei auch in der Verantwortung. Die neue Leitung hatte sich bereits im Vorfeld mit der Intendanz ein wenig gestritten, aus einem Quartett wurde letzten März ein Trio. Mit der geplanten Formatsprengung, Internationialisierung und Politisierung (sprich: Ukraine, noch mehr Ukraine und kein Ende absehbar) hielt es sich in Grenzen. Das angestammte Fundament der zehn bemerkenswertesten Inszenierungen an deutschsprachigen Theatern der vergangenen Spielzeit, das Prinzip der Leistungsschau also, wurde nicht angekratzt. Nicht, dass die ausgewählten Inszenierungen unpro­blematisch gewesen wären, im Gegenteil, sie schienen sich ihrer Legitimität fast noch mehr als sonst alles andere als sicher zu sein.

Dafür sind dann Rahmen da – um zu sehen, ob etwas dazugehört oder nicht, ob etwas im Bilde ist oder aus den Fugen. Das Stück »Hamlet« ist bekanntlich an sich eine Art Rahmen für ein Stück, das darin aufgeführt wird, neben anderen rahmenbildenden Auftritten diverser toter und totgesagter Hofnarren, Schnurrespinnern, vorgetäuschten oder wahrhaftig durchgeknallten Irren, Mördern, Rächern und Wasserleichen. In der Dessauer Inszenierung hat König Claudius (Stephan Korves) sogar noch mehr die Faxen dicke als gewohnt, dass ihn sein missratener bis offen feindseliger Neffe/Stiefsohn dazu genötigt hat, sich ein Theaterstück anzusehen. Sein Unmut fällt beinahe schon aus dem Rahmen: »Scheißtheater, Drecksinszenierung, Scheiße, Dreckdreckdreck«, pöbelt er rum. Das ist doch jetzt glatt die Höhe! Hamlet. Theater. Mausefalle. Nichts wie raus hier.

Offenkundig ist es nicht mehr so sehr selbstverständlich, Hamlet zu spielen oder spielen zu lassen. Deshalb geht auf der Bühne permanent ein roter Vorhang auf und zu, verliert sich der Text in retardierenden Momenten, reihen sich penetrante Wiederholungen der »signifikanten Stellen«, Brocken auf Brocken, Fetzen an Fetzen – »time is out of joint«, »dream of death«, »the king is a thing«, »sea of troubles«, »brevity is the soul of wit«, »poor Yorick« usw. Herausgekommen ist eine Art Dub-Remix von »Hamlet«.

Dass Ophelia post mortem in algengrüner Schleppe auftretend darf, führt motivisch zu Florentine Holzingers Show »Ophelia’s got talent« in der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Auch hier ist der Rahmen: alles. Er besteht bei Holzinger zum einen aus Hubschraubereinsätzen – ein Film wird gezeigt, in dem die als Piratin (Captain Hook) verkleidete Moderatorin der tielgebenden Talentshow in die Volksbühne eingeflogen wird, auf deren Bühne später ein echter Rettungshubschrauber das Bühnenbild bildet, um sozusagen den Kreis zu schließen –, zum anderen ist da eben die Dramaturgie der TV-Casting-Show. Dieser Rahmen eröffnet die Möglichkeit des Aufwärmens eigentlich schon kaltgestellter Theaterformen wie Zirkus und Varieté – eine Seilartistin, eine Schwertschluckerin und eine Unterwasserentfesselungskünstlerin treten nacheinander auf – und nicht zuletzt das Tableau vivant etwa um 1900. Früher hatte man Sujets klassischer Gemälde oder auch literarischer Texte nackt auf der Bühne nachgestellt. Jetzt sind es Hollywoodmusicals oder deren Parodie wie in dem Coen-Brüder-Film »Hail Caesar«.

Selbstparodien und die Thematisierung von Legitimationsnotlappalien stets aus zweiter Hand sind es, was die Inszenierung kanonischer Stücke wie Ibsens »Nora« oder Shakespeares »Sommernachtstraum« überhaupt nur noch zu ermöglichen scheint. In der »Nora«-Inszenierung der Münchener Kammerspiele palavert das Darstellerensemble zu Beginn gleichsam am Probentisch über die Ungerechtigkeiten der Rollenverteilung, der Komparse, der den Paketboten mit den Weihnachtsgeschenken geben soll, wird unglücklich nach Hause/von der Bühne geschickt. Dann kann das groteske Acting Out beginnen. In Antú Romero Nunes’ »Sommernachtstraum« am Theater Basel ist es der fiktive Lehrkörper einer Schultheateraufführung in einer Art Turnhalle, der sich zunächst über seine Logopädieversion der Komödie in der Komödie verständigt, als ginge es um eine Neuauflage der »Teletubbies«: »Vielleicht schmierst dich auch mit was Weißem ein, oder so«, heißt es da.

Eröffnet hatte das Theatertreffen mit dem ultraprofessionellen Edelboulevard des Münchener Residenztheaters auf den Spuren des Londoner Westends. Philipp Stölzl inszenierte die deutschsprachige Erstaufführung von Matthew Lopez’ »Das Vermächtnis« – »The Inheritance«.

Dieses gut siebenstündige Stück ist selbst im Grunde nichts weiter als eine elaborierte Rahmenhandlung. Eine freie Adaption von E. M. Forsters Roman »Howards End« – der literarische Text der »liberal guilt« schlechthin – als Aufarbeitung mehrerer Dekaden New Yorker Schwulensubkulturgeschichte, vom AIDS-Massensterben bis zum Vorabend der Wahl von Trump zum US-Präsidenten.

»Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll«, klagen anonyme Stückeschreiber gleich zu Beginn. »Mal sehen, was die andern so machen mit ihren Geschichten.« Eine Bühnenversion der E.-M.-Forster-Autorenfigur hilft aus und holt sich zugleich viel Lob für die beiläufige Genialität der eigenen Romaneröffnung ab: »One may as well begin with …« Nichts bleibt unausgesprochen, und der literarische Rahmen erlaubt es, wieder so richtig ohne Schuld Boulevard zu spielen, volle Kanne, mit Glamour (Sex) und sogar Anliegen – die berüchtigten »issues« und viel Trauerarbeit.