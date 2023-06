Schauprozess mit Folgen

Björn Kietzmann Praktische Solidarität: Mit Bannern und Pyrotechnik (Leipzig-Connewitz, 7.11.2020)

Die Show ist zu Ende: anderthalb Jahre Politprozess, knapp 100 Tage unfreiwillig auf einer Bank der »Anklage«. Lina E. und drei mutmaßliche Mitstreiter wurden am Mittwoch zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Die aburteilende Staatsschutzkammer des Dresdner Oberlandesgerichts (OLG) behauptete, der Zusammenschluss engagierter Antifaschisten müsse »kriminell« gewesen sein. Das justitielle Instrument ist probat: der elastische Staatsschutzparagraph 129.

In den Abendstunden des Verkündungstags dann die Nachricht: Haftverschonung für Lina E. bis zum rechtskräftigen Urteil. Wohlgemerkt, das ist keine besondere Güte des OLG. Eine bedingte Freilassung gegen Auflagen ist üblich – selbst in einem bürgerlichen Klassenstaat –, wenn knapp die Hälfte der Knastzeit abgesessen wurde. Wie bei Lina E.

Wird nun vieles gut? Mitnichten. Dazu gleich. Zunächst das: Auffallend ist der beinahe inflationäre Gebrauch des »129«. Kein Wunder, lässt sich durch eifrige Ermittler eine »kriminelle Vereinigung« deutlich einfacher konstruieren als eine »terroristische« (129 a). Der Grund: In der BRD fehlen fixe klandestin-militante Kerne mit praktischer Kontinuität samt »Markennamen«, sprich wiederkehrendem Schriftzug und Signet. Die letzten ihrer Art aus den nuller und zehner Jahren: »militante gruppe« (mg) und »Revolutionäre Aktionszellen« (RAZ). Gewissermaßen Auslaufmodelle. Die Folge: Fahnder und Verfolger orientierten mangels Gegner um, nahmen in den vergangenen Jahren verstärkt »linksradikale Zusammenhänge« ins Visier, die vormals oft unterhalb des Radars agieren konnten – sportlich-dynamische Antifagruppen etwa. Das hat sich geändert, und das dürfte so bleiben. Paradigmatisch der »Fall Lina E.«.

Dazu passt, antifaschistischen Selbstschutz hochzujazzen, eine Neuauflage des bewaffneten Kampfes herbeizuschreiben, zumindest untergründige Keimzellen auszumachen. Innerstaatliche Feinderklärung pur. Immer vorneweg Schriftsteller mit Sitz in Hamburg (»Lina E.: Das Bundeskriminalamt sieht Parallelen zur RAF«, Spiegel online, 13.5.2023). Und im Windschatten die DGB-Polizisten der GdP: »Linksextremisten üben Rache und bereiten sich auf noch mehr Gewalt vor«, halluzinierte deren Bundesboss Jochen Kopelke am Donnerstag breitenwirksam via dpa.

Was folgt für die (radikale) Linke? Folgeverfahren. Vorboten gibt es längst. Einer, der gleichfalls aus sicherer Deckung vorlaut auftritt, heißt Dirk Münster. Der Chef der Staatsschutzabteilung beim Sachsen-LKA drohte jüngst: »Aber im Grunde genommen haben wir gerade erst angefangen.« Obacht! Nur, es war so, es ist so, es wird so bleiben: Staatliche Repression ist das Begleitprogramm zu einer Linken, die was will.

Und die, die wollen, bewegen sich zum »Tag X« am Sonnabend in der Leipziger Innenstadt. Auch und gerade bei finalen Demoverboten. Die Straße, ein umkämpftes Terrain, immer schon für »temporäre autonome Zonen« (Hakim Bey).