Reno wird abgewickelt

Die Schuhhandelskette Reno aus Osnabrück wird abgewickelt. Am Donnerstag wurde das Insolvenzverfahren eröffnet. Mehr als 150 Filialen werden geschlossen. Um die 1.000 Mitarbeitende erwartet die Kündigung. Etwa 22 Filialen mit 120 Beschäftigten werden wohl von der Kienast-Gruppe übernommen, zu der unter anderem »Shoe 4 You« gehört, teilte Insolvenzverwalter Immo Hamer von Valtier am Donnerstag laut dpa mit. Auch die Tochterunternehmen in der Schweiz und Österreich befinden sich inzwischen im Insolvenzverfahren.

Die ersten Reno-Filialen sind längst dicht: In der Lenné-Passage in Frankfurt an der Oder, im Kornmarkt-Center in Bautzen, in Wismar, in Bischofswerda. »Wir weinen nicht, weil es zu Ende ist; wir lächeln, weil es schön war«, stand auf einem Zettel an der Eingangstür der Filiale in der Großen Ulrichstraße in Halle (Saale), während die Tageszeitung Der Westen am Mittwoch noch besorgt fragte: »Muss sich das Ruhrgebiet bald von allen Reno-Filialen verabschieden?«

Nach Auskunft von Valtier stand die Kette »vor einigen Wochen vor einem gewaltigen Scherbenhaufen, der keine Aussicht auf ein auch nur im Ansatz befriedigendes Ergebnis bot«. Als Ende März der Insolvenzantrag einging, habe nur noch die Hälfte der Filialen Strom gehabt, und wegen offener Rechnungen »wurden täglich weitere zehn Filialen von der Stromversorgung getrennt«. Jedem dritten Laden sei damals bereits wegen Mietrückständen gekündigt, das Warenangebot in den verbliebenen Filialen stark reduziert worden. Ferner habe Reno keinen Zugriff mehr auf notwendige Daten etwa für die Buchhaltung gehabt.

Der Niedergang des nach Deichmann zweitgrößten deutschen Schuhhändlers kommt nicht überraschend. Eine Reihe von Einzelhändlern musste bereits Insolvenz anmelden, andere stehen kurz davor. Die durch Sanktionen gegen Russland befeuerte Inflation hat die Kaufbereitschaft erlahmen lassen – und der Branche, die noch mit den Folgen der Coronapandemie kämpft, den nächsten Tiefschlag versetzt. 2022 musste in Deutschland jedes zehnte Schuhgeschäft schließen, meldete dpa unter Berufung auf den Handelsverband Textil, Schuhe, Lederwaren (BTE).

Die Hintergründe der Reno-Insolvenz sind aber einen genaueren Blick wert. Am 1. Oktober 2022 verkaufte die HR Group die Schuhkette für einen unbekannten Preis an die CM Sports GmbH aus Hannover, die Teil des Unternehmens CM Solutions ist. Das Geschäft wurde anscheinend in Kooperation mit dem US-Finanzinvestor GA Europe abgeschlossen. Da soll die Insolvenz schon gedroht haben.

Nach dem Verkauf blieb die HR Group zuständig für alles, was bei Reno mit Logistik und elektronischer Datenverarbeitung zu tun hatte. Die neuen Besitzer von Reno warfen der HR Group im April vor, es sei nicht ausreichend Neuware angekommen, berichtete die Wirtschaftwoche am 7. April. »Tatsache ist: Es gibt offene Forderungen über mehrere Millionen Euro aus erfolgten Warenlieferungen, die bis dato von der durch die CM Sports übernommene Reno nicht beglichen worden sind«, erklärte die HR Group. Deshalb sei die Lieferung eingestellt worden.

Nur zwei Wochen nach dem Insolvenzantrag von Reno folgte einer der HR Group. Löhne und Gehälter der 750 Beschäftigten seien durch das Insolvenzgeld der Bundesagentur für Arbeit bis Ende Juni gesichert, hieß es in einer Pressemitteilung vom 12. April auf der Homepage der Kanzlei des vorläufigen Sachverwalters Christian Gerloff. Die HR Group wälzt finanzielle Verpflichtungen nicht zum ersten Mal auf den Steuerzahler ab. Während der Coronapandemie übernahm das Land Niedersachsen laut Wirtschaftswoche eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 52 Millionen Euro. Ob Niedersachsen das Geld jemals wiedersieht, steht in den Sternen.

Die CM Sports GmbH schließlich scheint nicht viel Glück zu haben mit ihren Investments, es sei denn, ihr Geschäftsmodell ist es, marode Unternehmen zu kaufen und schnell komplett vor die Wand zu fahren. Im Juni 2021 übernahm CM Sports nämlich auch die stark angeschlagenen Schweizer Kette Vögele Shoes. Auch hier war GA Europe offenbar mit im Boot. Bis zum 7. Januar wurden laut der Schweizer Tageszeitung Blick vom 22. Dezember alle Vögele-Shoes-Filialen abgewickelt. 131 Beschäftigte erhielten die Kündigung. Blick vermutete im Dezember, dass es mit Reno nicht anders laufen werde.Geschäftsführer Finanzen Dieter Metz hatte gleichwohl noch im Dezember gegenüber Blick vollmundig versichert: »Reno ist nicht insolvenzgefährdet!«