Nachschlag: Egelhaft

PARAMOUNT PICTURES Abrams-Zuschauer ratlos: Was soll der Scheiß?

Dem Kino wär’ schon gedient, wenn vier Unholde ihr Treiben einstellten: Richard Linklater mit seinen enervierend geschwätzigen Filmen, in denen mittelmäßige Charaktere dem Zuschauer die Welt erklären, ohne im mindesten dazu fähig zu sein, M. Night Shyamalan, der verlässlich an der erzählerischen Bewältigung seiner (oft genialen) Einfälle scheitert, Terrence Malick, der überhaupt nichts kann und das hinter einer esoterisch sein sollenden Kinematographie verbirgt, sowie J. J. Abrams, der Egel. Dieser handwerklich beschlagene Director hat kein Verhältnis zu Drama und nicht eine mitteilenswerte Idee im Kopp. Daher tut er, was allein bei dieser Lage bleibt, setzt sich auf bestehende Franchises, sie auszusaugen und zum Unappetitlichen hin zu verdauen. Leerstellen im Gedanklichen und der Story werden mit nostalgischen Anspielungen gefüllt. So bei »Star Wars«, so bei »Star Trek«, so bei »Mission: Impossible«. »Super 8« ist einfach ein Remake von Spielbergs »Goonies«, und der war schon peinlich genug. (fb)