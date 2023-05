ZUMA Press/imago/Montage jW

Ankleben

Zu jW vom 25.5.: »Schnüffeln bei Klebern«

Um den Begriff, seine Aktivisten und die Formen des Protestes mag sich jeder aus seiner Sicht seine Gedanken machen. Über die Form des Anklebens mit zwangsläufiger Empörung der davon Gestörten und Betroffenen kann sich gestritten werden. Soweit alles noch scheindemokratisch in Ordnung. Es kommt wohl auch bei vielen höchst demokratisch an, lässt sich hervorragend in jede Diktaturdiskussion verbauen. Es kommt anscheinend aber auch ganz gewollt und erwünscht, nervend, politisch fehlgeleitet und eben auch kriminell an. Schnell sind die Demokraten auf dem Plan und stellen ihre eigene Demokratie in kriminelle Ecke. Demokratie gegen Staat und Politik wird in kriminelle Vereinigung verfrachtet. Was ist in jeder Diktatur anders? Darüber denkt deutsche Michaela und deutscher Michel nicht mehr nach.

Aktivisten der »Letzten Generation« haben Mut, haben ein legitimes Ziel, verfolgen Ziele, die nicht besser Menschen- und Lebensrechten entsprechen könnten. Dennoch wäre nachdenkenswert, welche Formen des Protestes nicht weniger aufrüttelnd, wirksam sein könnten, ohne dass Bevölkerungsteile dagegen instrumentalisiert werden können. Um die Ziele muss es gehen, um das Verstehen, was letzte Generation bedeutet, was Raubbau an Natur und Umwelt uns immer sichtbarer bringt. Den Herrschenden ihre Interessen vor Augen führen, darum muss es gehen.

Dann findet Protest auch breite Zustimmung unter der Bevölkerung. Sich politisch klar zu positionieren, darum geht es. Den »grünen Umweltkämpfern« ihre Heuchelei vor Augen führen, das kann gerade Punkte bringen. Wem fällt eigentlich mal ein, diese grüne Antiumwelt- und Kriegspartei als kriminelle Vereinigung zu sehen, ihren Verrat an den eignen Grundsätzen beim Namen zu nennen? Das kann schnell Verbündete und Mitkämpfer schaffen.

Roland Winkler, Aue

Sitzstreiks und Blockaden

Zu jW vom 25.5.: »Schnüffeln bei Klebern«

Wie unsere Regierung auf diese Form von gewaltlosem (!) zivilen Widerstand reagiert, zeigt, wie krank unsere Demokratie mittlerweile ist. Ebenfalls bezeichnend ist die Diffamierung der Gruppe seitens der meisten sogenannten Medien, was ein weiteres völliges Versagen dieser eigentlich korrigierenden »vierten Gewalt« im Staat darstellt. Daran gewöhnt man sich langsam. Was diese Menschen machen, ist nichts weiter als Sitzstreiks und Blockaden. So was ist uralt und in einer gesunden Demokratie eigentlich jederzeit möglich. Dass man dann versucht, daraus eine terroristische, kriminelle Vereinigung zu machen, ist einfach krank. Was würde Ghandi wohl dazu sagen? Blockaden kannte der gut. Jede unangemeldete Demonstration ist auch eine »Straftat«, aber wir hatten mal ein Grundgesetz, was solche Protestformen dennoch geschützt hat. Vorratsdatenspeicherung, »Gefährderhaft«, Staatstrojaner, Verzahnung von Geheimdiensten und Polizei und vieles mehr vergiften die Demokratie seit Jahren. (…)

Kai Merkel, Wuppertal

Keine Atempause

Zu jW vom 25.5.: »Auch Belgien für Pause bei ›Green Deal‹ der EU«

Das Abschmelzen des Polareises wie der Rückgang der Gletscher sowie der Anstieg des Meeresspiegels und ebenso der Erderwärmung dürften wohl kaum eine »Pause« machen. Wahrlich: »Mit der Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens!« (Friedrich Schiller)

Reinhard Hopp, Berlin

Eine Rockoper

Zu jW vom 19.5.: »Wenn ich eine Drohne wäre«

Managte Claudia Roth Ton Steine Scherben nicht augenscheinlich wie die »Acid Queen«, die aus der Rockoper »Tommy« von The Who bekannt ist? Böse Zungen kolportieren diese Version, denn unter Roths Ägide war für Ton Steine Scherben die »Nacht am tiefsten«. Rio lebte »isoliert in seiner eigenen Welt« (Amazing Journey). Was augenscheinlich problemlos gemanagt wurde, waren Spliffs, Kokskonsum und Roths Spätzleproduktion. Als verstörende Erkenntnisse kommen hinzu, die Missbrauchsversuche von »Grünen«, für die Roth pseudokritische Wahlkampfsongs aus Rio herauspressen wollte?

»Tommy« entdeckte sein Talent für das Spielen an Flipperautomaten und wurde umjubelter Weltmeister (»Pinball Wizard«). Rio wurde mit Hilfe von Annette Humpe und einer erzkapitalistischen, gnadenlosen Tonträgerindustrie als »König von Deutschland« gerettet und durfte angehäufte Schulden abtragen. Die »Wunderheilung« durch Marketing ließ ihn zu einem Messias werden. Zahlreiche Anhänger scharten sich um Rio I., den König von Deutschland. Als »Tommy« Erwartungen nicht erfüllte, weil er sich der Kommerzialisierung seiner Botschaft widersetzte, ließen seine Anhänger ihn fallen.

Roger Waters ließ sich durch Blechmedaillen und Verdienstkreuze nicht blenden, anders als nahezu die gesamte deutsche Rock- und Population von den Scorpions, Lindenberg bis Grölemeyer. Allesamt heute große Krieger und Selenskij-Versteher. Dass Rolling Stone beim Springer-Verlag erscheint, mag für ein gesundes Misstrauen ausreichend sein. Ansonsten Gerd Schumann meinen herzlichsten Dank für die fulminante Backgroundgeschichte, die es auch den letzten PR-Geblendeten schwermachen wird, an Roger Waters leichtfertig unsachliche Kritik zu äußern. Ich bin sicher, Rio biegt für Roger einen Regenbogen und die nachfolgende Poppopulation nutzt die Wahlfreiheit zwischen Staatsknete und Meinungsfreiheit zugunsten der Meinungsfreiheit. Wie eben auch die Radio Dreyeckländer sich gegen Diktatur aus dem Kultus- und Innenministerium für »Die Gedanken sind frei« entschieden haben.

Peter Groß, Bodenseekreis