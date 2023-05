Nur als Köder

20th Century Studios /Courtesy Everett Collection/IMAGO Die Gespensterjagd ist ihr eine willkommene Zerstreuung: Sophie Thatcher als Sadie

Es ist ein Film, bei dem schon nach fünf Minuten das Grauen höchstpersönlich auf der Matte steht. Dass Regisseur Rob Savage so horrormäßig auf die Tube drückt, ergibt sich aus der literarischen Vorlage; »The Boogeyman« erschien 1973 als nur wenige Seiten lange Erzählung von Stephen King. Darin kommt ein Mann wirr und abgekämpft zum Psychiater, legt sich auf die Couch und berichtet von dem Monster, das seine drei Kinder umgebracht hat. Der Therapeut beruhigt ihn, das würde schon wieder werden, aber er müsse natürlich noch ein paarmal kommen. Daraus wird dann aber doch nichts, denn: Der Seelenklempner entpuppt sich als das Monster.

Im Film spart sich das Schreckgespenst den Abstecher ins Gesundheitswesen und konzentriert sich auf das Wesentliche: Erst beunruhigen, dann erschrecken und schließlich die schwarzen, modrigen Krallen zum tödlichen Griff ansetzen.

Auch wenn sich also absolut nicht behaupten lässt, dass Regisseur Rob Savage das Genre komplett umgekrempelt hätte, hat er doch nach der Fertigstellung des Films reichlich auf den Glibber gehauen. Von der gruseligsten Stephen-King-Verfilmung, die es je gegeben hätte, konnte man in Interviewauszügen lesen, und auch von der Begeisterung des Autors über die Umsetzung seines Stoffs. Außerdem wurde das Gerücht gestreut, dass Kürzungen an der ursprünglichen Filmfassung nötig gewesen wären, da das Publikum zu lange vor Entsetzen geschrien und infolgedessen wichtige Details verpasst hätte. Die Agentur, die in Deutschland die Pressebetreuung übernommen hatte, riet übrigens dazu, eine zweite Person mit ins Kino zu bringen, um im Notfall jemanden bei sich zu haben, dessen Hand man drücken könnte.

Ich wollte mit meinem Anwalt kommen, doch der hat abgelehnt, genau wie zuvor all meine sogenannten Freunde. Erwartungsgemäß war ich dann auch bei der Berliner Pressevorführung als einziger ohne Begleitung. Alle anderen waren auf Nummer sicher gegangen. Geschrien hat allerdings niemand (und allein habe ich mich auch nicht getraut). Statt dessen wurde viel gelacht. Der Film hat auch wirklich einige sehr gute Gags zu bieten, und die zentrale Figur Sadie Harper (Sophie Thatcher) ist als gekonnt aufgebaute Heldin eine enorme Zugnummer.

Nach dem plötzlichen Tod ihrer Mutter muss sich Sadie um alles kümmern. Vor allem um ihre kleine Schwester, der das Monster am meisten zu schaffen macht. Aber auch um ihren um sein seelisches Gleichgewicht ringenden Vater. Außerdem ist da noch die durchgeknallte Therapeutin der Familie, die nur von dem Schreckgespenst selbst getoppt wird. Sadies einzige brauchbare Verbündete im Kampf gegen den täglichen Horror ist die Frau, in deren Haus das Monster zuvor sein Unwesen getrieben hat, so scheint es zumindest. Doch als Sadie unverhofft von ihr überwältigt und mit Kabelbinder an einem Eisengitter befestigt wird, schwant ihr allmählich, dass sie von Anfang an nur als Köder gedacht war.

Eine Sache, die Sadie als noch größeren Alptraum erlebt als das Kinder tötende Monster, ist die Schule, vor allem ihre Mitschülerinnen, die ihr regelmäßig üble Streiche spielen. Die Gespensterjagd wird da schon zu einer willkommenen Zerstreuung, leichte Kost, auch für das Publikum. Genau das verwundert angesichts der beiden Filme, mit denen sich Rob Savage für diese Millionenproduktion empfohlen hatte.

»Dashcam« und »Host« sind Low-Budget-Produktionen, bei denen sich Leute mit schwachen Nerven nicht einmal den Trailer allein anschauen sollten, Psychohorror von erster Gänsehaut. In diese Richtung sollte »The Boogeyman« vermutlich trotz aller vollmundigen Versprechungen niemals gehen. Denn unter dem Strich ist es der ideale Horrorspaß für die ganze Familie. Anstatt das Entsetzen zu steigern, erhöht der Film nur nach und nach unsere Toleranz. Ja, er versucht sogar ziemlich unverblümt, uns süchtig zu machen.

Schade, dass ich meinen Anwalt nicht dabei hatte.