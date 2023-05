Wo ist die Welle?

Hulu/ZUMA Press/IMAGO Wer durfte sich nicht schon alles an diesen Bart kuscheln? Rick Rubin

Sie suchen Erkenntnisse über die kosmischen Prinzipien der Popmusik? Sie streben nach Erleuchtung und begehren Einblicke in die Geheimnisse kommerziell erfolgreicher Kunst? Dann lesen Sie »Kreativ. Die Kunst zu sein« von US-Produzentenlegende Rick Rubin – aber atmen Sie zuerst ganz tief durch. Sie werden es brauchen.

Denn als Jünger dieses Pop­propheten mit Rauschebart erwarten Sie womöglich eine autobiographische Sammlung an Anekdoten darüber, wie er es schaffte, aus so unterschiedlichen Musikern wie Run DMC, Slayer, System Of A Down, Johnny Cash, Red Hot Chili Peppers und Jay-Z die besten Alben ihrer Schaffensphase herauszukitzeln.

Stattdessen hat Rubin auf über 400 Seiten Zen-Sentenzen zur Kreativität im Allgemeinen ausgebreitet. 78 frustrierend unstrukturierte Kapitelchen mit Überschriften wie »Das Prisma des Selbst«, »Verzückung«, »Selbstgewahrsein«. Wir werden darin angehalten, uns als Gefäß zu begreifen, das die Welt in sich einströmen lässt, unsere individuellen Filter beeinflussen dabei, was wir aufnehmen und als Kunst wieder herausströmen lassen. Diese Filter bestimmen so unser künstlerisches Ich. Rubin möchte uns lehren, diese Filter selbst zu justieren und zu manipulieren. Alles nicht falsch. Viele der Kreativtechniken, die Rubin zwischen seine esoterischen Gedankenfetzen streut, können im künstlerischen Prozess wirklich hilfreich sein.

Und von vielen kennt man als Pop­nerd schon die Szenarien, in denen Rubin diese Tricks einsetzte. Etwa sein Tipp, bei textlichen Schreibhemmungen auf gut Glück ein willkürliches Buch aufzuschlagen und sich vom ersten Satz inspirieren zu lassen, der einem ins Auge fällt – so half er System Of A Down bekanntlich zur monumentalen Bridge ihres Songs »Chop Suey«. Rubin verzichtet aber auf die konkreten historischen Anwendungsfälle, alle seine Beispiele sind anonymisiert (»ein Künstler«, »eine Songwriterin«). Für Popinteressierte sehr frustrierend.

Wer aber eine Sammlung Lifehacks sucht, um sich aus einer Schreibblockade zu befreien, wird in »Kreativ« fündig. Das Buch passt im Regal sehr gut neben das Reimlexikon und die Zitatsammlung. Bei Bedarf: rausziehen, ziellos blättern – und vielleicht findet sich was.

Wirklich spannend ist das Buch jedoch als Artefakt, das Einblicke in die Mechaniken der Kulturindustrie erlaubt. Was an diesem aphoristischen Denken machte Rubin zu einem so erfolgreichen Produzenten, obwohl er weder ein Instrument spielt noch tontechnisches Können hat? Woher kam das Gespür, mit dem er erst als Collegestudent aus seinem Wohnheimzimmer mit seinem Label Def Jam den Hiphop der frühen 80er entscheidend prägte? Und dann den drogenerschöpften Red Hot Chili Peppers zu ihrem kreativen Durchbruch mit dem Album »Blood ­Sugar Sex Magik« verhalf? Dann der wunderbar schrägen Metal-Band System Of A Down Weltruhm verschaffte? Und schließlich dem schon abgeschriebenen Countrystar Johnny Cash die wunderbaren »American Recordings«-Alben entlockte?

Verkürzt könnte man sein Erfolgsgeheimnis als Surferopportunismus bezeichnen. In »Kreativ« schreibt er: »Kunst ist häufig Teil einer Bewegung. Die Bauhaus-Architektur, der abstrakte Expressionismus, die Nouvelle Vague im französischen Kino, der Punkrock, die Beatgeneration (…). Solche Bewegungen sind wie Wellen; manche Künstlerinnen verstehen es, die Kultur zu lesen und sich darin zu positionieren, um auf der Welle zu reiten. Andere dagegen nehmen die Welle wahr, beschließen dann aber vielleicht, extra gegen den Strom zu schwimmen.«

Wichtig sei dabei, heißt es später, nicht eine Haltung vorauszusetzen: »Die Absicht, Menschen zu einem Thema zu beeinflussen oder eine gesellschaftliche Wirkung zu erzeugen, kann die Qualität und Reinheit eines Werks beeinträchtigen.« Wer die Reinheit seines Werks mit so etwas Profanem wie politischer Haltung verwässert, der sollte sich also nicht wundern, die Welle zu verpassen – und sich damit einen zufälligen Hit durch die Finger rutschen zu lassen.