IMAGO/Hanno Bode Eingang der Warburg-Bank in Hamburg

Hanno Berger, geistiger Vater des »Cum-Ex«-Steuerbetrugssystems, ist zum zweiten Mal verurteilt worden. Acht Jahre Haft beschloss das Landgericht Bonn im Jahre 2022, auf acht Jahre und drei Monate kam nun das Landgericht Wiesbaden. Beide Prozesse fanden große Aufmerksamkeit, doch sie sind zweifelsohne erst ein Anfang.

»Cum-Ex« ist noch lange nicht aufgeklärt. Allein bei der bundesweit federführenden Staatsanwaltschaft Köln haben sich mehr als 100 Ermittlungsverfahren gegen mehr als 1.500 Beschuldigte angehäuft. Rechtskräftige Urteile gibt es kaum.

Viel zu lange haben sich Politik und Justiz für das Thema »Cum-Ex« wenig bis gar nicht interessiert. Die Vorsitzende Richterin im Wiesbadener Verfahren, Kathleen Mittelsdorf, hat das mangelnde Engagement des Bundesfinanzministeriums zu Recht kritisiert. Erst vor zehn Jahren leitete die mutige Kölner Staatsanwältin Anne Brorhilker das erste Ermittlungsverfahren überhaupt in Sachen »Cum-Ex« ein.

Noch immer stoßen die Ermittler auf zähen Widerstand von Politik und Justiz. Das zeigt sich bei dem brisanten Seitenzweig der »Cum-Ex«-Geschichte. Noch immer besteht der Verdacht, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vor sieben Jahren als Erster Bürgermeister Hamburgs Einfluss nahm, damit die Hamburger Warburg-Bank Millioneneinnahmen aus »Cum-Ex« nicht an das Finanzamt zurückzahlen musste. Die Generalstaatsanwaltschaft der Hansestadt lehnte die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens ab. Scholz behauptet, er könne sich an drei Treffen mit dem Vorstandschef von Warburg nicht erinnern.

Das ist unglaubwürdig, doch weiter als bis hierhin kamen bisher weder die Justiz noch ein Untersuchungsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft.

Über dieses Beispiel hinaus gilt bundesweit: Die Ermittlungsbehörden müssen mit mehr qualifiziertem Personal und mehr Ressourcen ausgestattet werden, um Licht in das »Cum-Ex«-Dunkel zu bringen: Die Zahl der staatsanwaltlichen Ermittler ist noch immer viel zu gering. Genaue Angaben gibt es nicht, aber sie liegt wahrscheinlich bei weniger als 100 Fachleuten.

Eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft wie in Köln ist auch in anderen Bundesländern dringend notwendig. Nur um die Dimension zu verdeutlichen: Die Ermittlungsakten allein des Wiesbadener »Cum-Ex«-Prozesses umfassen mehr als 70.000 Seiten. Recherchen einer Sondergruppe von Steuerfahndern zogen sich Jahre hin. Die Ermittler ließen bei ihren Aussagen im Prozess keinen Zweifel, dass sie sich freiwillig selbst beschränkten, nur um am Ende wenigstens einen Teil der Vorwürfe zur Anklage zu bringen.

Dieses Missverhältnis hinterlässt ein Gefühl der Ohnmacht. Der finanzielle und damit gesellschaftliche Schaden durch »Cum-Ex«- und »Cum-Cum«-Tricks kann noch immer nur geschätzt werden. Fachleute sprechen von insgesamt etwa 38 Milliarden Euro. Die unbedingt erforderlichen Investitionen in den Justizapparat umfassen nur einen Bruchteil dieser riesigen Summe.