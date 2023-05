»Studierende werden teils bewusst nicht einbezogen«

Fredrik von Erichsen/dpa Studenten in einem Hörsaal der Universität Mainz

Vor 50 Jahren hob das Bundesverfassungsgericht die von der Studentenbewegung erstrittene Drittelparität in den Gremien der Hochschulen wieder auf. Welche negativen Konsequenzen ergaben sich daraus?

Studentische Bedürfnisse werden in der Verwaltung und Organisation der Hochschulen oft ignoriert. Bei entscheidenden Gesprächen werden Studierende teils bewusst nicht mit einbezogen. Die akademische Senatssitzung konfrontiert uns mit fertigen Beschlussvorhaben. Den Kern des Urteils, durch eine paritätische Mitbestimmung aller Statusgruppen der Hochschule werde die Wissenschaftsfreiheit der Professorinnen und Professoren eingeschränkt, teilen wir nicht. 50 Jahre nach dem Urteil werden so progressive Entscheidungen häufig blockiert.

Welche Beispiele aus der Praxis belegen das?

Professoren können die Lebenswelt von Studierenden oft schwer nachempfinden. Beispielsweise wurden zu Beginn der Pandemie notwendige Ausnahmeregelungen von den Gremien nicht beschlossen. Infolgedessen mussten viele ihr Studium abbrechen oder litten unter psychischen Beeinträchtigungen. Da hätte es mehr Mitbestimmung gebraucht. Bei klassischen Fragen der Lehre wird dies ebenso deutlich, etwa wenn es um Geldsorgen von Studis geht. Gerade in kleineren Hochschulen blockieren die Fakultätsräte die Finanzierung von Tutorien, anderes ist ihnen wichtiger. Gegen das Machtgefälle haben wir keine Chance anzukommen. Unterschiedliche Einschätzungen gibt es auch zur politischen Positionierung von Hochschulen, etwa was den Umgang mit Professoren aus der rechten Szene angeht.

Mit welchen Argumenten widersprechen Sie der damaligen Auffassung des Verfassungsgerichts, dem die Wissenschaftsfreiheit nach Artikel 5 Grundgesetz in Gefahr schien, wenn Professoren nicht mehr allein Fragen der Lehre oder Berufungsangelegenheiten entscheiden können?

Ob Professoren in allen Fragen die Mehrheit der Stimmen zwingend benötigen, um die Wissenschaftsfreiheit zu gewährleisten, ist fraglich. Bei der Berufung von Lehrstuhlinhabern hatte etwa lange Zeit das Ministerium das letzte Wort. Obwohl sich so viel mehr ein Spannungsverhältnis aus politischer Macht und Wissenschaftsfreiheit ergibt, wurde das aber kaum beanstandet. Aus der Urteilsbegründung geht zudem nicht hervor, inwieweit eine gleichberechtigte Mitbestimmungsmöglichkeit von Studierenden und Mitarbeitenden individuelle wissenschaftliche Erkenntnisse einschränken würde. Ein Vetorecht der Professoren bei Entscheidungen der Gremien, die ihre eigenen Forschungsprojekte betreffen, würde aus unserer Sicht ausreichen.

Sie sagen, das Urteil sei aus der Zeit gefallen – inwiefern?

Bereits vor 50 Jahren war es wichtig, die Mitbestimmung der Studierenden auszuweiten. Jetzt, in Zeiten von zahlreichen Krisen, leiden darunter Studierende und Mitarbeitende anders als Professoren. Um einen Wandel voranzutreiben, benötigen wir in der Wissenschaft neue Schritte. Die aber werden teilweise durch fehlende Mehrheiten blockiert. Heutzutage finden Entscheidungen leider auch oft nicht mehr innerhalb der Hochschule statt, wie zum Zeitpunkt des Urteils. Mittlerweile befinden darüber die deutlich mächtigeren Hochschulleitungen sowie Dekaninnen und Dekane sowie Drittmittelgeber und staatlicher Einfluss. Auch deshalb müssen Studierende und Mitarbeitende in dem Machtgefälle mehr Mitspracherechte erhalten.

Wie wollen Sie das einst erkämpfte Mitspracherecht erneut durchsetzen?

Bei den jeweiligen Landeshochschulgesetzesnovellen wird oft argumentiert, dem Gesetzgeber seien aufgrund bestehender Urteile die Hände gebunden. Immer wieder planen wir dezentral Aktionen an Hochschulen, etwa auch mit dem Bündnis »Revolution Studium« in Sachsen. Da wir 50 Jahre nach dem Urteil keine Stärkung studentischer Mitbestimmung sehen, schließen wir einen juristischen Weg nicht aus.