»Friss oder Streik« bei der Bahn

Abgelehnt. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat in den Tarifverhandlungem mit der Deutschen Bahn ein neues Angebot des Konzerns zurückgewiesen. Die EVG werde nun »im Laufe der nächsten Tage« über die Aufnahme von Streikmaßnahmen entscheiden, sagte Koverhandlungsführer Kristian Loroch in einer Pressekonferenz am Mittwoch. Die Deutsche Bahn habe den Verhandlungstisch verlassen, nachdem die Gewerkschaft ihr Angebot am Dienstag abend als »unzureichend« bewertet hatte.

Die EVG fordert in der Tarifrunde für alle Mitglieder ein Lohnplus von zwölf Prozent, mindestens aber 650 Euro als »soziale Komponente«, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Das nun abgelehnte Angebot der Bahn sieht indes eine Laufzeit von 24 Monaten vor. In zwei Etappen soll dabei eine Erhöhung von insgesamt zwölf Prozent beim Gehalt für die unteren, zehn Prozent für die mittleren und acht Prozent für obere Einkommensgruppen erfolgen. Außerdem soll es eine Einmalzahlung von 2.850 Euro geben; 1.450 Euro voraussichtlich im Juli, im November weitere 1.400 Euro.

Die Bahn ist erst mal bockig. Weitere Verhandlungen seien »sinnlos, weil sich die EVG keinen Milimeter bewegt«, erklärte Bahn-Personalchef Martin Seiler am Mittwoch. Die Ablehnung des Angebots durch die Gewerkschaft sei »nicht nachvollziehbar«. Ein »ständiges Nachlegen der DB« führe zu einem »Tarifabschluss auf Pump« und belaste die Steuerzahler, so Seiler.

Die Strategie der Bahn laute für die Gewerkschaft »Friss oder Streik«, erklärte hingegen Loroch in der Pressekonferenz. Die Gewerkschaft sei angesichts dessen zu weiteren Arbeitskampfmaßnahmen bereit. Neben neuen Warnstreiks sei für die Eisenbahner etwa eine Urabstimmung zum unbefristeten Ausstand denkbar, erklärte EVG-Tarifvorständin Cosima Ingenschay. Die Ankündigung eines 50-Stunden-Warnstreiks konnte der Bahn Mitte des Monats bereits die Zahlung des gesetzlichen Mindestlohns ohne Aufstockung durch Zulagen abringen. Wegen des 25. Jahrestags des Bahn-Unglücks von Eschede am Sonnabend kommen EVG-Warnstreiks erst ab Montag in Frage, erklärte Loroch.