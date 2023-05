Dümmer als die FDP erlaubt

Christian Charisius/dpa Umstieg will geplant sein: Wärmeplanung mit Ölheizung in Einfamilienhaus in Itzehoe

Am Dienstag ging das Gezerre ums Heizungsgesetz hinter verschlossenen Türen weiter. Die Positionen der beteiligten Regierungsfraktionen waren öffentlich bekannt. Wirtschaftsminister Habeck hatte vorab erklärt, über den Entwurf aus seinem Hause mit sich reden zu lassen. »Ich will das Gesetz besser machen«, hatte er den Funke-Zeitungen versichert. Besser kann dabei auch schwächer bedeuten. Zum Beispiel müsse der Einbau von Öl- und Gasheizungen nicht wie geplant zum 1. Januar komplett verboten werden, so Habeck. »Wir könnten mit dem Umstieg für Neubauten anfangen« – für »Neubauten, die ab Januar genehmigt werden«. Für SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert muss noch in dieser Woche »der Knoten durchschlagen« und das Gesetz vor der Sommerpause durch den Bundestag gebracht werden, wie er am Dienstag im ZDF unterstrich. Sein Amtskollege von der FDP, Bijan Djir-Sarai, hält die »Verabschiedung vor der Sommerpause für ausgeschlossen«, wie er über Bild verbreiten ließ.

Das FDP-nahe Blatt schürt seit Wochen Volkszorn gegen den »Heizungshammer«. Mit Erfolg, auch weil bei diesem Gesetzesvorstoß einiges zusammenkommt, was »Klimaleugner« schon immer über die Grünen gewusst haben. Sie erklären etwas für böse, zum Beispiel deine Öl- oder Gasheizung, und dann muss dieses Böse mit Stumpf und Stiel ausgemerzt, also von jetzt auf gleich verboten werden, ohne Ausnahme – völlig egal, wen das ruiniert, und sei es am Ende das ganze Land. Ein überzogener Eindruck, der allerdings genährt wird, wenn man sich den Heizungsgesetzentwurf anschaut. Mit etwas Überblick und Taktgefühl hätte Habeck zunächst mal die Umstellung auf klimaneutrale Fernwärme in den Städten vorantreiben können. Statt dessen will er den Bewohnern der entlegensten Hütte den Einbau neuer Öl- oder Gasthermen untersagen, wie wenig relevant auch immer das für die Klimabilanz sein mag.

Weil der Entwurf so unausgegoren ist, bombardieren FDP und Springer den Minister mit Fragen. Welche Kosten kommen auf Immobilienbesitzer und Mieter zu? Wie ist das mit den Netzbetreibern, die vielleicht noch Gasleitungen abbezahlen? Wer soll die Wärmepumpen alle einbauen? Und wenn sich dafür eine Lösung findet: Wo kommt der ganze Strom her? Bricht an kalten Wintertagen das Stromnetz zusammen? Die Antworten seien in Arbeit, heißt es aus dem Wirtschaftsministerium. Vernünftiger wäre das vor dem Entwurf gewesen.

Dazu kommt der Haupteinwand, dass es sich um Stückwerk handelt. Gerade wurde ein Gesetz zur Dämmung von Gebäuden in erster Lesung durch den Bundestag gebracht, als handle es sich dabei um etwas völlig anderes als die Voraussetzung für den Einbau von Wärmepumpen jedenfalls in zugigen Altbauten. Noch mal ein anderes Gesetz ist das zur »Wärmeplanung« der Kommunen. Es soll erst im Herbst ins Parlament eingebracht werden, auch wenn von Versorgungsnetzen ja einiges abhängt beim Einbau neuer Heizungen.

Im Hause Habeck wird anscheinend nichts mehr zusammengedacht, und so kann sich die FDP zur Stimme der Vernunft aufschwingen. Sie kann Umsicht und Nüchternheit anmahnen. Und Überblick bewahren, als ginge es ihr tatsächlich ums Gemeinwohl. Zur Seite springen den Liberalen dabei auch graue Eminenzen aus Habecks Lager. Man solle es mit dem Heizungsgesetz nicht überstürzen, sondern müsse alles »noch mal sorgfältig prüfen, denn man kann von niemandem etwas verlangen, was er nicht kann«, erklärt der einzige Grünen-Ministerpräsident Winfried Kretschmann in Stuttgart. Und der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Ottmar Edenhofer, empfiehlt sogar, »kurz durchzuatmen« und von ganz vorn anzufangen – mit der Verteuerung von CO2 statt Heizungsverboten.

Bundeskanzler Olaf Scholz wirkt entschlossen, das Heizungsgesetz in den letzten drei Sitzungswochen vor der Sommerpause durchs Parlament zu bringen, wie im April im Kabinett verabredet. Scheitert das Vorhaben an der FDP, ist damit weder sozial- noch klimapolitisch etwas gewonnen, wie Parteichef Lindner im Handelsblatt vom Dienstag unterstrich: »Wenn die FDP linke Politik und wirtschaftlich unvernünftige Lösungen verhindert, dann stärkt das unser Land.« Ihm geht es immer um diesen Dreiklang.