»Die Türkei ist kein sicheres Land«

Christoph Reichwein/dpa Faschisten fahren mit: Anhänger des türkischen Präsidenten gibt sich per »Wolfsgruß« (M.) zu erkennen (Duisburg, 28.5.2023)

Nach der Stichwahl in der Türkei sind noch am Sonntag hierzulande Autokorsos von teils aggressiven Erdogan-Wählern durch hiesige Innenstädte gefahren. Anhänger des türkischen Präsidenten zeigten dabei unverhohlen auch den Gruß der faschistischen »Grauen Wölfe«. Ist die Bundesrepublik da überhaupt noch sicher für Oppositionelle und Kurdinnen und Kurden aus der Türkei?

Das ist zwar eine wichtige Frage, weil es zeigt, wie Konflikte für in der Türkei Verfolgte auch in die BRD hinein wirken. Doch sind diese nicht vergleichbar mit der Bedrohungslage, die gerade auch Kurdinnen und Kurden in der Türkei erleben, wo sie von der Regierung verfolgt werden. Maßgeblich ist dagegen, ob sie in der BRD überhaupt Schutz erhalten, um ein Aufenthaltsrecht zu erlangen. Wegen der restriktiven Entscheidungspraxis beim BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, jW) ist dies oft nicht der Fall, Probleme in der Türkei werden verharmlost. Unterstellt wird, dass sie als Oppositionelle dort faire Verfahren erwarten können. Das ist seit der Umstrukturierung der Justiz in der Türkei nicht mehr der Fall. Die staatliche Verfolgung richtet sich etwa gegen die kurdische Freiheitsbewegung, Journalistinnen und Journalisten oder die politische Opposition. Der Terrorismusvorwurf wird gezielt gegen sie eingesetzt. Dennoch offiziell davon auszugehen, dass es rechtsstaatliche Verfahren seien, ist eine Fehleinschätzung des BAMF.

Hätte eine Wahlentscheidung für den nur knapp unterlegenen Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu, der versprach, Geflüchtete rigide nach Syrien abschieben zu wollen, in der Hinsicht einen Unterschied zu Erdogan gemacht, der im Amt bestätigt wurde?

Je näher die Stichwahl rückte, desto ernüchternder waren die Äußerungen Kilicdaroglus. Trotzdem gab es Hoffnung, dass im Fall eines Regierungswechsels eine Rückkehr zur Rechtsstaatlichkeit hätte eintreten können. Zu befürchten ist jetzt, dass Erdogan nach seinem Wahlsieg die Opposition noch stärker unterdrücken und gegen Minderheiten noch rigider vorgehen wird. Erdogan kündigte das bereits gegen Menschen der Bewegung der LGBTQ (lesbisch, schwul, bisexuell, transgender und queer, jW) an.

Wie sollte die Ampelregierung nun agieren?

Die Bundesregierung muss sich ehrlich machen, was ihre Beziehungen zur Türkei angeht. Sie darf nicht aus geopolitischen oder sonstigen Gründen verharmlosen, was in einem autoritär geführten Staat vor sich geht. Zum einen muss sich die Entscheidungspraxis im BAMF ändern und die Gefahr erkannt werden, in der sich Menschen dort befinden. Zum anderen wurde an der massiven Hetze im Wahlkampf erneut deutlich, dass die Türkei kein sicheres Land für dorthin Geflüchtete ist. Mit dem Land darf nicht mehr in der Weise kooperiert werden, dass es quasi als Türsteher für Geflüchtete nach Europa fungieren soll.

Erdogan nutzt die von ihm benötigte Zustimmung zur NATO-Norderweiterung als politischen Hebel gegen die kurdische Diaspora in Skandinavien. Warum also sollte die BRD ein Interesse daran haben, politisch Verfolgten aus der Türkei Asyl zu gewähren?

Menschen, die aus der Türkei in die BRD flüchten, haben einen Anspruch darauf, hierzulande Schutz zu erfahren, wenn sie dort politisch verfolgt sind. Die Bundesregierung muss klarmachen, dass sie sich nicht unter Druck setzen lässt und die Menschenrechte nicht etwa aussetzt, wenn Erdogan die Auslieferung von Menschen bewirken will.

Wieviel Geld ist bisher für den Flüchtlingsdeal der EU mit der Türkei geflossen, und wie wird es weitergehen?

Bislang wurden neun Milliarden Euro vereinbart, die in Tranchen ausgezahlt werden sollten. Seit 2020 weigert die Türkei sich aber, Flüchtlinge aus Griechenland zurückzunehmen, wie es der EU-Türkei-Deal vorsieht. Absehbar wird der Druck der EU nun wieder steigen, so dass zum Beispiel Asylsuchende aus Syrien oder Afghanistan in die Türkei abgeschoben werden. Damit ignoriert sie die tatsächliche Lage im Land für Flüchtlinge. Das muss endlich aufhören.