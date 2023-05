Nächste Runde gegen »Rentenreform«

Benoit Tessier/REUTERS Eisenbahner demonstrieren gegen die »Rentenreform« im Pariser Finanzviertel La Défense (20.4.2023)

Auch wenn in Deutschland kaum noch darüber berichtet wird: Der Kampf gegen die »Rentenreform« in Frankreich geht weiter. Am Dienstag traten Abgesandte der in der »Intersyndicale« kooperierenden acht großen Gewerkschaften vor die Presse, um ihr weiteres Vorgehen darzulegen. »Wir rufen die Beschäftigten, Jugendlichen und Rentnerinnen und Rentner dazu auf, den 6. Juni zu einem großen Tag der Streiks und Demonstrationen im ganzen Land zu machen«, erklärte ­Marylise Léon, die Ende Juni mit hoher Wahrscheinlichkeit Laurent Berger an der Spitze der Gewerkschaft CFDT ablösen wird. »Wir werden so lange kämpfen, bis die ›Reform‹ zurückgenommen wird«, so Léon weiter.

Die Abgeordneten rief León dazu auf, am 8. Juni für den Gesetzentwurf der Zentrumsgruppe LIOT zur Aufhebung der »Rentenreform« zu stimmen. Die Fraktion der Partei »Renaissance« von Präsident Emmanuel Macron hatte in den vergangenen Wochen versucht, diese Abstimmung mit Verweis auf die Verfassung zu verhindern. Ein Gesetz könne nicht zweimal zur Abstimmung gebracht werden, meinten deren Abgeordnete. Tatsächlich wurde über die »Rentenreform« aber gar nicht abgestimmt, weil Macron das Gesetz am 16. März am Parlament vorbei dekretiert hatte.

Der Vorsitzende des Finanzausschusses der Nationalversammlung, Éric Coquerel, gab am Dienstag grünes Licht für die Prüfung des LIOT-Gesetzesentwurfs. Der Politiker der linken La France insoumise (LFI) begründete seine Entscheidung mit einer »flexiblen Anwendung« der Verfassung, um das »Recht auf Opposition« zu verteidigen. Noch könnte die Abstimmung über die Aufhebung der »Rentenreform« durch Macrons Truppen verhindert werden. Parlamentspräsidentin Yaël Braun ­Pivet hat bereits angekündigt, weitere Verfassungselemente heranziehen zu wollen, um den LIOT-Gesetzentwurf im Finanzausschuss zu blockieren.

Die »Intersyndicale« warnte die Regierung bereits davor, »erneut auf verfassungsrechtliche Tricks« zurückzugreifen. »Dann nämlich wird die Wut nur noch größer werden«, sagte Gewerkschafterin Léon.