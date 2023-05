Lars Berg/imago Gruß der faschistischen »Grauen Wölfe« bei einer Kundgebung türkischer Nationalisten in Hamburg (10.4.2016)

Ihr Projekt beschäftigt sich mit extrem Rechten, die nicht der deutschen Mehrheitsgesellschaft zugerechnet werden. Welche Gruppen sind konkret gemeint?

Das ist allein in Hamburg ein weites Feld. Auf der organisierten Ebene ist die türkische extreme Rechte die größte Gruppe. Daneben gibt es verschiedene Gruppen aus dem osteuropäischen Raum mit Bezug zu Russland, der Ukraine, Polen oder Kroatien. Wir sehen extrem rechte Einstellungen als Kombination gruppenbezogener menschenfeindlicher Einstellungen wie Antisemitismus, Queerfeindlichkeit oder Sozialdarwinismus. Die sind weitverbreitet in der gesamtdeutschen Bevölkerung. Es wäre verwunderlich, wenn es das nicht auch in postmigrantischen Communities gäbe.

Sie haben bei den Herkunftsländern vor allem auf Osteuropa fokussiert. Vertreten nicht beispielsweise auch Menschen mit italienischen Wurzeln faschistische Ideologien?

Extrem rechte Einstellungen beschränken sich nicht auf bestimmte Regionen. Die genannten Gruppen sind die größten postmigrantischen Communities, die mit rechten Gruppen in den Herkunftsländern gut vernetzt sind. In der türkischen extremen Rechten gibt es eine Tradition der Verbandslandschaft, die sich Ende der 1960er Jahre in der Bundesrepublik ausbreitete. Das wurde durch die deutsche Politik unterstützt. So hatte zum Beispiel die CSU versucht, rechte türkische Kräfte zu etablieren. Grund war unter anderem die Furcht vor einer kommunistischen Bedrohung und die Sorge, dass sich eine linke Arbeiterschaft gewerkschaftlich organisieren könnte. Es gab 1978 Treffen zwischen Alparslan Türkes, dem Gründer der türkischen Partei der Nationalistischen Bewegung, MHP, und Franz Josef Strauß. Für uns stehen die postsowjetischen Länder aber auch deshalb im Fokus, weil von AfD und NPD Versuche unternommen werden, bei Menschen aus diesem Raum um Stimmen zu werben. Sogenannte Russlanddeutsche werden als die »wahren Deutschen« angesprochen, die auch in der Diaspora das »Deutschtum« hochgehalten hätten.

Wie groß ist das Problem im Vergleich zum extrem rechten Einstellungen mehrheitsdeutscher Provenienz?

Schaut man sich die Straftaten an, wird das Verhältnis deutlich. Die Amadeu-Antonio-Stiftung zählt seit 1990 über 200 Morde im Zusammenhang mit extrem rechten Einstellungen. Bei der größten migrantischen rechtsextremen Gruppe, den türkischen Grauen Wölfen, reden wir von acht bekannten Morden. Weitere rechtsextrem motivierte Straftaten zeigen ein ähnliches Verhältnis. Dennoch dürfen wir postmigrantische Menschenfeindlichkeit nicht verharmlosen. Die Gefahr dabei bleibt, von mehrheitsdeutschen rechten Gruppen instrumentalisiert zu werden, die das Problem zu externalisieren versuchen. Sie stellen dann beispielsweise den Antisemitismus von Muslimen in den Vordergrund, und der Antisemitismus der Mehrheitsgesellschaft ist kein Thema.

Wie setzt sich das Feindbild von migrantisch geprägten faschistischen Gruppierungen zusammen?

Meist sind es Minderheiten der jeweiligen postmigrantischen Community. In der türkischen extremen Rechten etwa sind es maßgeblich kurdische, alevitische, armenische oder aramäische Menschen. Hinzu kommen linke Aktive, insbesondere dann, wenn sie einen Bezug zum Herkunftsland haben. Daneben spielen Antisemitismus, Homo- und Queerfeindlichkeit und Rassismus eine Rolle.

Wie kommt es, dass wenig über migrantische Faschisten berichtet wird?

Ein wesentlicher Grund ist, dass die Betroffenen rechter Gewalt häufig selbst einer Minderheit angehören und ihre Stimmen deutlich zuwenig Gehör finden. Es gibt die Tendenz, den postmigrantischen Communities die Verantwortung zuzuschieben, adressiert als sogenannter »importierter Konflikt«. Damit wird es zu einem »ausländischen Problem« gemacht. Aber auch im eher linken Spektrum gibt es Zurückhaltung, beispielsweise einen Moscheeverein mit klar extrem rechter Ideologie als solchen zu benennen. Aus Sorge, als muslimfeindlich zu gelten. Wenn das dazu führt, selbst keine Stellung zu beziehen, sehen wir das kritisch. Aktuell sind wir das einzige zivilgesellschaftliche Angebot in diesem Feld.