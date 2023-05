Ärmelkanal: 63 Menschen gerettet

Paris. Bei zwei Rettungseinsätzen vor der französischen Küste sind am Wochenende 63 Menschen gerettet worden, die mit provisorischen Booten über den Ärmelkanal nach Großbritannien gelangen wollten. Erst wenige Tage zuvor waren in Frankreich im Zusammenhang mit dem Tod von 27 Personen beim Untergang ihres Schlauchboots im Ärmelkanal Ende 2021 fünf Soldaten von der Justiz der unterlassenen Hilfeleistung beschuldigt worden. Im vergangenen Jahr überquerten rund 46.000 Menschen ohne gültige Papiere den Ärmelkanal. Rund 8.000 Menschen wurden in französischen Gewässern gerettet. (AFP/jW)