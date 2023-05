Sudan: Armeechef beschwert sich über UNO

Khartum. Sudans Präsident und Armeechef Abdel Fattah Al-Burhan hat die Absetzung des UN-Sondergesandten Volker Perthes gefordert. In einem Schreiben an die UNO, das der Nachrichtenagentur AFP vorliegt, warf Burhan dem Deutschen vor, mit »Täuschung und Desinformation« den Konflikt in dem nordostafrikanischen Land geschürt zu haben. UN-Generalsekretär António Guterres zeigte sich »schockiert« über die Anschuldigungen. Im Sudan ist eine Waffenruhe zwischen der Armee und den konkurrierenden Schnellen Eingreiftruppen in Kraft, die weitgehend hält, aber am Montag abend ausläuft. (AFP/jW)