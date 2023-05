Iran: Gefechte mit Taliban

Teheran. Nach der Zunahme von Spannungen zwischen dem Iran und den Taliban in Afghanistan ist es an der Grenze zu einem Feuergefecht gekommen. Die staatliche iranische Nachrichtenagentur IRNA berichtete am Sonnabend, dass Grenzbeamte entschieden auf einen Angriff der Taliban aus der Provinz Nimrus reagiert hätten. Zunächst gab es keine Informationen über mögliche Opfer des Feuergefechts. Immer wieder kommt es an der Grenze der Nachbarländer seit der Machtübernahme der Taliban im Sommer 2021 zu Zwischenfällen. Ein aktueller Grund dafür sind Auseinandersetzungen um Wasserrechte. (dpa/jW)