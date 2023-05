Serbiens Präsident legt Parteivorsitz nieder

Belgrad. Serbiens Präsident Aleksandar Vucic ist als Vorsitzender der Serbischen Fortschrittspartei (SNS) zurückgetreten. Es sei ein »anderer Ansatz notwendig, um eine größere Zahl an Kräften zusammenzuführen, die für ein patriotisches Serbien kämpfen wollen«, sagte Vucic auf einem SNS-Parteitag am Sonnabend. Zuvor hatte er angekündigt, eine neue Bewegung gründen zu wollen, die Personen des öffentlichen Lebens einschließt, um frischen Wind in die Politik zu bringen. (AFP/jW)