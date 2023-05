Hoffnung Unasur

Ueslei Marcelino/REUTERS Die progressiven Kräfte müssen zusammenhalten: Die Präsidenten Maduro (l.) und Lula da Silva vor dem Südamerikagipfel (Brasília, 29.5.2023)

Die zwölf unabhängigen Länder Südamerikas rücken zusammen. Auf Einladung des brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva wollen deren Staatsoberhäupter diesen Dienstag versuchen, die Union Südamerikanischer Nationen (Unasur) neu zu beleben. Zu den Zielen der 2008 gegründeten Organisation, die nach 2018 durch den Austritt rechter Regierungschefs von zwölf auf vier Mitglieder geschrumpft war, gehört es, die Integration und Zusammenarbeit zwischen den Ländern in Politik, Wirtschaft, Bildung, Kultur und Aufbau der Infrastruktur zu fördern. Zu den Initiatoren der geplanten Neuauflage zählen mit Argentinien und Brasilien die beiden größten Volkswirtschaften des Kontinents. Auch Venezuela, das über eine der größten Erdölreserven der Welt verfügt, spielt eine wichtige Rolle.

Venezuelas Staats- und Regierungschef Nicolás Maduro traf am Sonntag abend (Ortszeit) zum ersten offiziellen Besuch nach Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Ländern, die Brasiliens faschistischer Expräsident Jair Bolsonaro 2019 abgebrochen hatte, in Brasília ein. Der letzte Besuch Maduros im Nachbarland hatte stattgefunden, als die ehemalige Präsidentin Dilma Rousseff (2011–2016) 2015 ihre zweite Amtszeit antrat. Beim jetzigen Besuch gehe es »um die Wiederherstellung strategischer bilateraler Allianzen, ein Ziel, über das Maduro und Lula da Silva einig sind«, berichtete die Tageszeitung Correo del Orinoco am Sonntag. Ein weiterer Grund ist die Teilnahme am Treffen der südamerikanischen Präsidenten am 30. Mai. Argentiniens Staatschef Alberto Fernández ist am Montag zum Gipfel in Brasilien aufgebrochen, auf dem die Wiederbelebung der Unasur beschlossen werden soll. Außerdem wollen Fernández und Lula über eine Strategie zur Bekämpfung der Inflation sowie über einen Mechanismus sprechen, um Exporte und Importe ohne Verwendung des US-Dollars finanzieren zu können, meldete der Sender Telesur.

Laut Brasiliens Außenminister Mauro Vieira sind die Staatsoberhäupter zwölf südamerikanischer Länder zu dem Treffen eingeladen. Neben Argentinien, Bolivien, Brasilien, Guyana, Suriname und Venezuela, die sich bereits für eine Unasur-Mitgliedschaft entschieden haben, werden auch die Präsidenten aus Chile, Ecuador, Kolumbien, Paraguay, Peru und Uruguay erwartet. Der ursprüngliche Gründungsvertrag der Unión de Naciones Suramericanas war im Mai 2008 in Brasília von allen zwölf unabhängigen Ländern Südamerikas unterzeichnet worden. Als Ziel des Bündnisses wurde der gemeinsame Kampf gegen »Ungleichheit, soziale Ausgrenzung, Hunger, Armut und Unsicherheit« definiert. Doch bald zeigte sich, dass aufgrund des fehlenden Integrationswillens einiger Länder keine effiziente zwischenstaatliche Zusammenarbeit zu erreichen war. Als erstes erklärte der rechte kolumbianische Präsident Iván Duque im August 2018 den Austritt. Im selben Jahr folgten die US-freundlich gewendeten Regierungen Argentiniens, Brasiliens, Chiles, Paraguays und Perus sowie 2020 auch Uruguays.

Er hoffe, dass »wir aus dieser dunklen Zeit der Spaltung herauskommen, in der Lateinamerika im globalen Kontext an den Rand gedrängt wurde. Heute sind wir bei wichtigen Debatten abwesend. Unsere Stimme wird nicht gehört«, mahnte Chiles früherer Wirtschaftsminister Carlos Ominami am Wochenende auf einem Kolloquium der linken uruguayischen Stiftung Líber Seregni in Montevideo. Auch Uruguays ehemaliger Außenminister und Vizepräsident Rodolfo Nin Novoa setzt laut Agentur Sputnik »angesichts der Bedrohungen durch den Rohstoffabbau, die das Gleichgewicht des Planeten gefährden«, auf die Stärkung der Kooperation. »Lateinamerika hat eine tiefere Rezession als die weltweite, die Zahl der Armen ist auf fast 50 Millionen gestiegen. Ich denke, die Länder haben gemeinsam eine bessere Chance, sich aus dieser Situation zu befreien.« Und Ecuadors Exaußenminister Guillaume Long fordert Lula auf, »die anderen Länder zu überzeugen, dass Unasur das richtige Instrument dafür ist in einer Welt, die aus Blöcken besteht und multipolar sein wird«.