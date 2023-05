Planloser Rückzug

Hintergrund: Glencore macht Kohle

Bei den Glencore-Aktionären, die sich am Freitag zur Hauptversammlung des Rohstoffmultis im schweizerischen Zug trafen, herrscht Goldgräberstimmung. Das vergangene Jahr war das lukrativste der Unternehmensgeschichte. Laut im Februar veröffentlichten Geschäftszahlen machte der Konzern 2022 einen Gesamtumsatz von 255,984 Milliarden US-Dollar. Unterm Strich betrug der Gewinn 17,3 Milliarden US-Dollar – womit das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdreifacht werden konnte.

Besonders das Geschäft mit der Kohle spülte Geld in die Kassen – mehr als die Hälfte des angepassten Betriebsgewinns vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen erzielte der Konzern mit der Förderung und dem Verkauf des Klimakillers. Glencore unterhält Kohleminen in Australien, Südafrika und Kolumbien. Anfang des vergangenen Jahres kaufte der Multi die Anteile der Konzerne BHP Group und Anglo American am kolumbianischen Megatagebau El Cerrejón für 101 Millionen US-Dollar. Allein El Cerrejón, die größte Kohlemine Lateinamerikas, bescherte Glencore 2022 einen bereinigten Betriebsgewinn von 3,6 Milliarden US-Dollar.

In einer Stellungnahme des Konzerns vom Februar heißt es, die Steigerung sei wesentlich auf die »außergewöhnlichen Entwicklungen« auf den globalen Energiemärkten zurückzuführen. In anderen Worten: Dem Wirtschaftskrieg des Westens gegen Russland infolge des Einmarsches in die Ukraine, zu dem unter anderem ein Kohleembargo gehört, sei Dank. Steinkohle kostete im vergangenen Jahr lange Zeit so viel wie nie zuvor. Indes: Der Preis für das Gestein ist mittlerweile wieder gesunken. (fres)