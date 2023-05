Russland fahndet nach Graham

Moskau. Aus Protest gegen angeblich russophobe Äußerungen hat Russland den US-Senator Lindsey Graham am Montag zur Fahndung ausgeschrieben, wie dpa meldete. Zuvor hatte die russische Justiz bereits ein Strafverfahren wegen der Aussagen eingeleitet. Der Republikaner Graham hatte am vergangenen Freitag den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij in Kiew besucht. Dabei soll er russischen Angaben zufolge die westliche Hilfe für Kiew im Krieg gegen Russland als »unsere beste Investition aller Zeiten« bezeichnet haben, denn die Russen seien jetzt »erledigt« oder »gestorben«. (dpa/jW)