China: Flugzeugträger passiert Taiwan

Taipeh. Ein Schiffsverband um den chinesischen Flugzeugträger »Shandong« hat am Sonnabend die Taiwanstraße passiert, wie die Regierung in Taipeh mitteilte. Taiwans Militär habe die Schiffsgruppe, die sich an die inoffiziellen Seegrenzen gehalten haben soll, genau beobachtet, hieß es. Die Spannungen zwischen Beijing und Taipeh waren in letzter Zeit stärker geworden. Grund sind Unabhängigkeitsbestrebungen der taiwanesischen Regierung, die insbesondere von den USA geschürt werden, obwohl die Insel völkerrechtlich zu China gehört. Auch zwischen Südkorea und der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK) ist keine Beruhigung in Sicht. Am Montag warnte Seoul den Nachbarn vor dem geplanten Start eines Aufklärungssatelliten. Sollte er tatsächlich erfolgen, werde die DVRK »schmerzvolle Konsequenzen« zu spüren bekommen, hieß es in einer Stellungnahme. (AFP/dpa/jW)