Nachschlag: Fanal für Militante

Kriegszustand in Waco 1993

Waco ist ein besonders übles Beispiel dafür, was passiert, wenn bis an die Zähne bewaffnete Wahnsinnige auf eine noch schwerer gerüstete Staatsmacht treffen. Und die Parallelen zu denen, die heute »Reichsbürger« oder »Selbstverwalter« genannt werden, sind erschreckend. Alles begann damit, dass sich Vernon Wayne Howell, der sich David Koresh nannte, zum Guru der Sekte Branch Davidians in dem kleinen texanischen Kaff machte. Als die Behörden deren weitläufiges Grundstück im Februar 1993 durchsuchen wollten, sah Koresh den Weltuntergang gekommen, und es folgte die größte Schießerei in den USA seit dem Bürgerkrieg – mit 85 Todesopfern. Die 50tägige Belagerung nahm immer absurdere Züge an, selbst Panzer kamen zum Einsatz – bis schließlich alles niederbrannte. Ein Fanal für Militante in den USA: Der dort anwesende Neonazi Timothy McVeigh, der später die Autobombe vor dem Verwaltungsgebäude in Oklahoma City zündete, bezeichnete die Ereignisse von Waco als sein Schlüsselerlebnis. (mme)