Palästinenser in Siedlung erschossen

Tel Aviv. Ein Angriff auf Einwohner einer israelischen Siedlung im Westjordanland am jüdischen Feiertag Schawuot ist nach Angaben der israelischen Armee abgewehrt worden. Demnach sei ein Palästinenser am Freitag in die Siedlung Tene Omarim eingedrungen und habe versucht, einen Siedler mit einem Messer anzugreifen. Israelische Medien berichteten, der Angreifer sei von einem Wachmann erschossen worden. Seit Beginn des Jahres wurden 117 Palästinenser bei israelischen Militäreinsätzen, Konfrontationen oder Anschlägen getötet. Im selben Zeitraum kamen 17 Israelis ums Leben. (dpa/jW)