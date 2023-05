Somalia: Schabab-Miliz greift AU an

Mogadischu. In Somalia haben Kämpfer der islamistischen Miliz Al-Schabab einen Stützpunkt von Truppen der Afrikanischen Union (AU) angegriffen und dabei nach eigenen Angaben zahlreiche Soldaten getötet, wie dpa am Freitag mitteilte. Der Staatenbund ist mit mehr als 10.000 Soldaten in Somalia vertreten und soll zur Stabilisierung des Landes beitragen. Die Regierung in Mogadischu hatte jüngst mit US-amerikanischer Unterstützung eine Offensive gegen die Schabab-Miliz gestartet, die große Teile des Landes kontrolliert. (dpa/jW)