Nachschlag: Eine persönliche Doku

WDR/picture alliance/dpa

Die Doku von Mirza Odabasi, der bereits vor zehn Jahren einen Film über den tödlichen Nazianschlag von Solingen 1993 gedreht hat, ist eine sehr persönlich gehaltene Anklage gegen den Rassismus in der BRD. Vor dem Hintergrund des 30. Jahrestags des Anschlags von Solingen, der sich in eine ganze Kette von Attacken und Pogromen im Osten wie im Westen einreiht, aber auch der späteren Morde (NSU, Hanau etc.) fordert der Regisseur, die Ängste von Migranten ernst zu nehmen und ihre Perspektiven wahrzunehmen. In persönlichen Gesprächen mit Angehörigen der Solinger Opferfamilie Genc wie eigenen Verwandten gelingt das eindrucksvoll. Dass Cem Özdemir als einer wichtigen Integrationsfigur der türkischstämmigen Community Raum gegeben wird, ist nachvollziehbar, auch wenn der Grünen-Minister natürlich nur Staatsoffizielles zum besten gibt. Wenn aber Armin Laschet zu Wort kommt (der dann auch noch Friedrich Merz’ Ausfälle gegen »kleine Paschas« in Schutz nimmt), lässt einen das doch ratlos zurück. (row)