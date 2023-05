EZB fordert Einstellung von Staatshilfen

Frankfurt am Main. Der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Luis de Guindos, hat die Regierungen im Euro-Raum dazu aufgefordert, ihre Unterstützungsmaßnahmen in Reaktion auf die Energiekrise zurückzufahren. Die Einstellung der Staatshilfen sei »ein wichtiger Faktor für die künftigen Inflationsaussichten«, sagte er am Donnerstag im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EU-Parlaments in Brüssel. (Reuters/jW)