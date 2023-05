»Linksextremist« in Jena festgenommen

Dresden. Die sächsische Polizei hat im thüringischen Jena einen 24jährigen festgenommen, der im Verdacht stehen soll, im März 2021 zusammen mit anderen Tätern aus dem »linksextremistischen Spektrum« einen Neonazi in Eilenburg überfallen und verletzt zu haben, wie die Generalstaatsanwaltschaft Dresden und das Landeskriminalamt Sachsen am Donnerstag mitteilten. Der Beschuldigte wurde am Mittwoch von Spezialkräften festgenommen; gleichzeitig wurden drei Objekte durchsucht. Der Haftrichter setzte den Haftbefehl unter Auflagen außer Vollzug. (dpa/jW)