USA: Neuer Botschafter Chinas

Washington. Am Dienstag (Ortszeit) ist der neue chinesische Botschafter Xie Feng in den USA eingetroffen. Die Beziehungen beider Länder stünden an einem »historischen Scheideweg« und seien »zu wichtig, um sie scheitern zu lassen«, wurde Xie aus diesem Anlass vom chinesischen Sender CGTN zitiert. Der ehemalige stellvertretende Außenminister Chinas folgt in Washington auf Li Qiang, der im März sein Amt als neuer Premierminister angetreten hatte. (dpa/jW)