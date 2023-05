Kamerun: 30 Frauen entführt

Jaunde. Separatisten haben im englischsprachigen Teil Kameruns rund 30 Frauen entführt, wie lokale Behörden am Dienstag mitteilten. Die Tat habe sich bereits am Sonnabend ereignet. Am Vortag hätten die Frauen einen friedlichen Marsch organisiert, um gegen die »Verbrechen von Terroristen« in der Region zu protestieren. Seitdem die Separatisten im Oktober 2017 symbolisch die Unabhängigkeit des Staates »Ambazonien« erklärt hatten, kommt es regelmäßig zu Kämpfen zwischen Rebellen auf der einen und Polizei und Armee auf der anderen Seite. Laut AFP gab es in dem Konflikt bislang mehr als 6.000 Tote, eine Million Menschen sei geflohen.(AFP/jW)