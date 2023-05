Wales: Ausschreitungen nach »Unfalltod«

Cardiff. Nach dem Tod eines 15- und eines 16jährigen am Montag ist es in Cardiff in der Nacht zum Dienstag zu Ausschreitungen gekommen, bei denen Autos angezündet und Polizisten mit Brandsätzen beworfen wurden. Etwa 15 Beamte seien verletzt und mehrere Menschen festgenommen worden, wie dpa am Mittwoch berichtete. Die beiden Jugendlichen waren am Rande der walisischen Hauptstadt mit einem Elektrofahrrad unterwegs, wobei sie laut Polizeiangaben tödlich verunglückten. Angehörige der Todesopfer widersprechen jedoch der offiziellen Darstellung. Sie berufen sich auf ein Überwachungsvideo, das zeige, wie zwei Personen auf einem E-Bike von einem Polizeiwagen mit hoher Geschwindigkeit verfolgt werden und gehen davon aus, dass die Polizei den Tod provoziert habe. (dpa/jW)