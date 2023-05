Texas klagt gegen Asyl-App

Houston. Der US-Bundesstaat Texas hat am Dienstag wegen einer neu eingeführten Asylregelung Klage gegen die Bundesregierung eingereicht, wie die Agentur Xinhua am Mittwoch meldete. Die Regelung ermöglicht es Schutzbedürftigen, mittels einer Handy-App Termine bei den Grenzbehörden zu vereinbaren, um Asyl in den USA beantragen zu können. Laut dem texanischen Generalstaatsanwalt Kenneth Paxton würden durch die App Menschen ermutigt, illegal ins Land zu kommen. Durch mehr Zuwanderung würden aber die Kosten in den Bereichen Gesundheitsversorgung und Bildung steigen. (Xinhua/jW)