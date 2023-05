Tote nach Anschlag in Pakistan

Islamabad. Im Nordwesten Pakistans sind Behördenangaben zufolge mindestens fünf Menschen durch ein Attentat getötet worden. Drei weitere seien verletzt worden, wie ein lokaler Polizeibeamter am Mittwoch der dpa mitteilte. Demnach habe sich der Attentäter bei einem Kontrollpunkt in der Region Nordwasiristan selbst in die Luft gesprengt. Unter den Toten seien zwei Soldaten, ein Polizist, ein Zivilist und der Attentäter selbst. Bisher hat sich noch niemand zu dem Vorfall bekannt. (dpa/jW)