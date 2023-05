Mit US-Waffen gegen Russland

New York. Bei dem jüngsten Angriff auf die russische Grenzregion Belgorod wurden laut einem Bericht der New York Times vom Dienstag (Ortszeit) mindestens drei aus den USA stammende Militärfahrzeuge verwendet. Unklar sei, wie die proukrainischen Angreifer in den Besitz der sogenannten Humvees gelangt seien, heißt es in dem Artikel. Am Mittwoch teilte das russische Verteidigungsministerium in Moskau mit, dass die Luftwaffe zwei US-amerikanische Überschallbomber vom Typ »B-1B« über der Ostsee abgefangen habe. Sie hätten sich »der russischen Grenze genähert«. (AFP/jW)