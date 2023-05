Faschistische Partei unterstützt Kilicdaroglu

Istanbul. Der kemalistische Präsidentschaftskandidat Kemal Kilicdaroglu geht mit Unterstützung der kleinen faschistischen »Siegespartei« in die Stichwahl gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Man habe sich auf die Abschiebung »aller Flüchtlinge und Illegalen« geeinigt, erklärte der Parteivorsitzende Ümit Özdag am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Vereinbart wurde, dass Kommunen, deren Bürgermeister wegen »Terrorismusunterstützung« verurteilt wurden, unter Zwangsverwaltung kommen. Dieses Zugeständnis an die Ultrarechten könnte Kilicdaroglu am Sonntag Stimmen in den hiervon betroffenen kurdischen Städten kosten. (dpa/jW)