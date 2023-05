Russland und China rücken zusammen

Beijing. China und Russland haben am Mittwoch ihren Willen zu einer engen Zusammenarbeit bekräftigt. China sei weiterhin bereit, sich bei der Wahrnahme jeweiliger »Kerninteressen« gegenseitig »stark« zu unterstützen, wie der chinesische Staatschef Xi Jinping am Mittwoch bei einem Treffen mit dem russischen Premier Michail Mischustin in Beijing sagte. Die russische Nachrichtenagentur TASS berichtete, dass Mischustin sich zuvor gegenüber dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang zuversichtlich gezeigt habe, das anvisierte Handelsvolumen von umgerechnet 200 Milliarden US-Dollar im gegenseitigen Warenaustausch »vorzeitig« zu überschreiten. Als Zeichen der engen Zusammenarbeit würden bereits 70 Prozent der wechselseitigen Transaktionen gegen Zahlung in den beiden Landeswährungen und nicht mehr in US-Dollar abgewickelt, betonte Mischustin. (dpa/jW)