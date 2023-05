Fussball-News Saarland/imago Ab jetzt 2. Liga: SV Elversbergs Trainer Horst Steffen geht es ziemlich gut

Der SV Elversberg hat das Kunststück vollbracht und vergangenes Wochenende den direkten Durchmarsch in die 2. Bundesliga klargemacht. Vor dem letzten Spieltag der Saison liegt das Team aus der gleichnamigen Kleinstadt im Saarland uneinholbar auf einem direkten Aufstiegsplatz. Endlich kann richtig gefeiert werden, auch ohne TV. Dabei war die Freude nach dem 1:1 vergangenen Sonnabend gegen Widersacher Wiesbaden noch verhalten, da, zumindest rein rechnerisch, sowohl der »große Bruder« Saarbrücken als auch Dresden noch zwei ausstehende Spiele auf dem Konto hatten. Doch der 1. FC Saarbrücken kam am Sonntag trotz Überzahl durch zwei vom Platz gestellte »Zebras« und ungezählter Chancen nicht über ein Unentschieden (2:2) beim MSV Duisburg hinaus und kann jetzt nur noch auf Patzer der direkten Konkurrenten Osnabrück, Wiesbaden und Dresden hoffen. Der Kampf um den zweiten direkten Aufstiegsplatz und den, der zur Relegation berechtigt, bleibt spannend.

Auch die Meisterschaft selbst ist noch nicht in trockenen Tüchern. Die zweite Mannschaft von Freiburg liegt nur einen Punkt hinter Elversberg, ist zwar selbst nicht aufstiegsberechtigt, aber durchaus in der Lage, dem zuletzt leicht schwächelnden Aufsteiger die obligatorische Bierdusche zu vermiesen. Dennoch mutet die Erfolgsgeschichte von Elversberg und seinem frisch zum »Trainer der Saison« gekürten Coach Horst Steffen fast romantisch an, bedenkt man die knallharten Geschäftspraktiken im Profifußball. Steffen führte seine Schützlinge nach drei Jahren Regionalliga in die 3. Liga, wo er größtenteils weiter auf seinen Stammkader vertraute und der Mannschaft immer mehr Struktur und Charakter verlieh. Diese Kontinuität soll sich angeblich auch in Liga zwei nicht ändern.

Der 3. Liga gehen langsam die Ostklubs aus, zumindest könnten es 50 Prozent weniger werden. Zwickau steht als Absteiger fest, und Dresden wahrt noch die Chance auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Bleiben noch Aue und der Hallesche FC, letzterer Gründungsmitglied der 3. Liga und nie abgestiegen. Durch das 2:0 gegen Essen behauptete der HFC den Klassenerhalt unter »Retter« Sreto Ristic, der den totgeglaubten Kandidaten auf den Abstieg als Trainer übernommen hatte.

Über den Aufstieg in das dritte Unterhaus durften sich bereits Preußen Münster, der VfB Lübeck und zuletzt der SSV Ulm freuen. Ob die Energie aus Cottbus als Meister der Regionalliga Ost in der nächsten Saison drittklassig spielt, sei dahingestellt, denn ihr stehen noch die Play-offs gegen den Primus der Bayernliga, der SpVgg Unterhaching, bevor. Übungsleiter »Pele« Wollitz konnte sich auch deshalb nicht über die Glückwünsche zum Meistertitel freuen. Im Gegenteil, er wütete im Interview mit dem MDR in seinem unnachahmlichen Duktus gegen den von der Vereinsführung aufgebauten Druck, die miesen Platzverhältnisse und nicht zuletzt gegen die »schwachsinnige Regel« des DFB, einem von fünf Meistern der Regionalligen den Aufstieg zu verwehren. Womit er recht hat.