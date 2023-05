Wer hat Angst vor DAB+?

imago/United Archives Hör zu, so wird der letzte Abend sein: Aktionsplan für die Transformation der Hörfunkverbreitung in das digitale Zeitalter

Der angestrebte Umstieg von UKW auf DAB+ verzögert sich, und der Privatfunk befürchtet, den Anschluss zu verpassen. 2017 hatte die Bundesregierung einen »Aktionsplan für die Transformation der Hörfunkverbreitung in das digitale Zeitalter« vorgelegt, sechs Jahre später fällt die Bilanz dürftig aus. Nach der jüngsten Reichweitenmessung durch die Arbeitsgemeinschaft Medienanalyse (AGMA) hören dreiviertel der Deutschen FM-Radio, nur 15 Prozent auf DAB+ und 9 Prozent streamen Rundfunk am Rechner. Auch der Netzausbau verläuft schleppend, was Volker Nünning im Evangelischen Pressedienst auf »unterschiedliche Interessen bei den Marktteilnehmern« zurückführt. Die öffentlich-rechtlichen Sender wollen die parallele Ausstrahlung auf UKW und DAB+ bald beenden, die kommerziellen befürchten, dass sie ihre Hörer beim Wegfall der UKW-Frequenzen an Musikstreamingdienste verlieren. Christoph Lemmer, Berliner Privatfunkpionier, jetzt Edelpodcaster bei Antenne Bayern, verweist in seiner Radioszene-Kolumne auf Zahlen, die das norwegische Statistikamt 2022 erhoben hat. Demnach machten nach der UKW-Abschaltung 2018 nur noch knapp 20 Prozent der bis 24jährigen Norweger täglich das Radio an – ein Minus von 50 Prozent. Üble Aussichten für das Gros der Einheitsdudelfunker, deren teure Berater schon lange mahnen: Bringt verlässliche Inhalte und werdet unverwechselbar oder geht unter.

Zum Programm im Dampfradio: Das »Zeitfragen-Feature« versucht in der Sendung »Wie ein Erfolgsmodell in die Krise schlitterte« herauszufinden, warum sich niemand für die Sozialwahlen interessiert (Di., 19.30 Uhr, DLF Kultur). Der Brite Ned Beauman hat sich mit »Der Gemeine Lumpfisch« eine boshafte Sci-Fi-Satire ausgedacht, Stefan Kaminski liest sie in 15 Folgen der »Radio­texte« (BR 2023, Do., 21.05 Uhr, So., 14.30 Uhr, Mo., 14.30 Uhr, Bayern 2). Einen veritablen Kulturkampf hat das sogenannte »Sensitivity Reading« ausgelöst, also die Überprüfung von Texten auf verletzende Ausdrücke und ihre Tilgung, die zuletzt bei Werken von Lindgren, Ende, Dahl und Twain diskutiert wurde. Sieglinde Geisel fasst den Streit in »Böse Wörter« zusammen (Fr., 19.30 Uhr, DLF Kultur). Beginnen wir mit den Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag von György Ligeti mit einer Liveübertragung vom Moers Festival, auf dem 200 Künstler mit »Music from Kylwiria« dessen Klangwunder interpretieren (Sa., 20.04 Uhr, WDR 3).

Am Sonntag- und Montag morgen wird die Jugend in »Kakadu« für den diskreten Charme der deutschen Bourgeoisie erwärmt, es gibt »Die Schildbürger« als Hörspiel von Walter Wippersberg (So. und Mo., 8.05 Uhr, DLF Kultur). Der Norddeutsche Rundfunk bringt an den Feiertagen seine Neuinszenierung von F. Scott Fitzgeralds »Der große Gatsby« (Ursendung, NDR 2023, So. und Mo., 18.04 Uhr, NDR Kultur). Und die Sause zu ­György Ligetis Hundertstem wird fortgesetzt mit zehn Stunden Programm am Stück: Beiträge und Musik in »Ich gehöre nirgends!« (So., 20.03 Uhr, BR Klassik, HR 2 Kultur, NDR Kultur, RBB Kultur, SR 2, SWR 2), der Meister aus sieben Perspektiven in »Die Avantgarde war ein Irrtum« (Sonntag, 23.03 Uhr, HR 2 Kultur, NDR Kultur, RBB Kultur, SWR 2, WDR 3), danach eine lange »­György-Ligeti-Nacht« (Mo., 0.03 Uhr, HR 2 Kultur, SWR 2). Und: 80 Jahre nach dem Entstehen von Seghers’ Exilantenklassiker »Transit« ist Marseille wieder Durchgangs­station für geflüchtete Schriftsteller. Johanna Tirnthal hat aus deren Gesprächen altbekannte Themen herausgehört: »Transit Marseille« (Deutschlandradio 2020, So., 22.03 Uhr, DLF Kultur).