Gericht: Razzia gegen Augsburger Antifaschisten war illegal

Michael Trammer/imago Protest gegen AfD-Bundesparteitag (Augsburg, 30.6.2018)

Das Offene Antifaschistische Treffen Augsburg informierte am Montag über einen Erfolg vor Gericht.

Das Landgericht Augsburg entschied am 15. Mai, dass die Razzia gegen uns, das Offene Antifaschistische Treffen Augsburg, rechtswidrig war. Alle beschlagnahmten Gegenstände müssen uns umgehend ausgehändigt werden. Aus den bereits länger vorliegenden Ermittlungsakten zur Razzia geht heraus, dass der Augsburger Staatsschutz keine Beweise gegen uns in der Hand hatte. Der Staatsschutz versuchte deshalb, einen hinreichenden Verdacht aus der Parole »AfD angreifen!« zu konstruieren. Dieser Spruch ist auf einem unserer Spruchbanner zu lesen und wurde beim Angriff auf das AfD-Ehepaar Mailbeck vor deren Wohnung und Arbeitsplatz gesprüht. Dabei handelt es sich um eine schon lange etablierte kämpferische Parole in der antifaschistischen Bewegung, die von vielen verschiedenen Gruppen verwendet wird. Das Landgericht hat hervorgehoben, dass die Durchsuchung eines offenen Treffens zwangsläufig Unbeteiligte treffen muss und es äußerte Zweifel daran, ob das Outing der AfDler*innen mit dem Vorwurf des »gefährdenden Verbreitens personenbezogener Daten« überhaupt kriminalisiert werden darf, während es den vom Staatsschutz konstruierten Zusammenhang mit der Parole auch für nicht haltbar erklärte.

Wir und der Bundesvorstand der Roten Hilfe verstehen die wiederholten brutalen Angriffe auf uns und die linke Bewegung in Augsburg auch als Experimente seitens des Repressionsapparates. Man möchte die Grenzen des Machbaren immer weiter aushebeln und nimmt sich dafür die noch jungen Strukturen vor Ort her. Diesen Versuchen konnte man nun auf juristischer Ebene ein Bein stellen und das ist ein Sieg, den wir nicht zuletzt der enormen landesübergreifenden Solidarität zu verdanken haben. (…)

In einer Pressemitteilung wiesen die Hilfsorganisationen Europe Cares e. V., Paréa Lesvos, LeaveNoOneBehind und Europe Must Act – Germany Must Act am Montag auf die Notlage von Menschen auf der Flucht auf der griechischen Insel Lesbos hin.

Am Donnerstag, dem 18. Mai 2023, hat sich das griechische Migrationsministerium dazu entschieden, den Zugang zu Nahrung für Menschen im Camp »Mavrovouni« einzuschränken. Seit Freitag, dem 19. Mai 2023, haben nur noch Menschen mit einem laufenden Asylverfahren Zugang zu Essen und Wasser erhalten. 571 Menschen wird somit das Recht auf Nahrung verweigert. Aktuell leben mehr als 2.500 Menschen im Closed Control Access Center (CCAC) Mavrovouni auf Lesbos. Nicht alle befinden sich in einem laufenden Asylverfahren. Doch auch die Menschen, die einen negativen oder positiven Bescheid erhalten, haben meist keine andere Wahl, als für einige Zeit weiter im Camp zu leben. (…) Beide Gruppen können das Camp nicht einfach verlassen, sie wären obdachlos, ohne Einkommen oder Nahrung. Mit der Durchsetzung der Regelung sollen die Menschen jetzt genau dazu gezwungen werden. (…) Damit verweigert nicht nur die griechische Regierung selbst, Verantwortung für eine basale Grundversorgung von Menschen auf der Flucht zu übernehmen – sie verhindert darüber hinaus auch Hilfeleistungen durch NGOs. Das bedeutet: Eindeutiges Ziel der Maßnahmen ist, die Menschen bewusst hungern zu lassen. (…)