Etikettenschwindel des Tages: 160 Jahre SPD

imago/Steinach

Am 23. Mai 1863 wurde in Leipzig der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein (ADAV) gegründet. Die heutige SPD behauptet, damals gegründet worden zu sein. Zum Teil hat sie recht: Die Versammelten wussten nicht, dass der von ihnen gewählte ADAV-Chef Ferdinand Lassalle mit Bismarck wegen gemeinsamer Vorstellungen von Staatssozialismus konspirierte. Die seltsame Idee, Sozialismus durch Monarchie oder mit Hilfe des Imperialismus einzuführen, blieb in der SPD lange lebendig. Sie war Gründungsgedanke der zweiten sozialdemokratischen Partei, genannt Die Linke. 1914 sah sich die SPD-Führung im »Kriegssozialismus« am Ziel, mit der »Zeitenwende« wiederholte sie das 2022. Laut Olaf Scholz erleben die Bundesdeutschen gerade ein »sozialdemokratisches Jahrzehnt«, in dem alle zusammenhalten – vor allem mit Kriegsprofiteuren.

Einiges gefällt der heutigen SPD am ADAV allerdings zu Recht nicht: Wider die eigene Absicht machte Lassalle die Arbeiterbewegung politisch selbständig und zum Machtfaktor. Deswegen wollte Bismarck sie mit Sozialistengesetz und Zuchthaus beseitigen, erwürgten die SPD-Oberen die Novemberrevolution 1918 und ließen die Kriegsgegner und KPD-Gründer Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht ermorden. Erst in den Knästen und Konzentrationslagern der deutschen Faschisten und im Exil fanden Vertreter beider Parteien wieder zusammen. Sie bildeten im Osten die SED – gegen den Widerstand der von westlichen Geheimdiensten für den Revanchekrieg gegen die Sowjetunion formierten westdeutschen SPD. Dabei blieb es.

Helmut Kohl fand es noch lustig, als Regierungschef in Mainz seinen Schäferhund mit dem Befehl »Fass den Soz!« mörderisch knurren zu lassen. Als er nach Bonn wechselte, verzichtete er auf die Provinzfolklore. Seit der großen Koalition 1966–1969 regiert in der BRD eine Einheitspartei mit zwei Flügeln. Der eine nennt sich immer noch SPD.